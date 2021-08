昨年、初開催して大きな反響を呼んだ参加無料の世界同時オンラインイベントDCファンドームが、今年も日本時間10月17日(日)午前2時より開催される。これに先立ち、映画、TVシリーズ、ゲーム、アニメーション、コミックなど、DCファンドーム内で紹介予定の作品ラインナップが解禁となった。併せて、最新のキーアートとティザー予告も公開。

【動画】アメコミファンの祭典 “DCファンドーム”予告編

昨年に続き、今年のDCファンドームもDCの映画、TVシリーズ、ゲーム、アニメーション、コミックに携わるクリエイターやキャストが一堂に集結。DCファンドーム限定予告や告知解禁、未公開映像、撮影秘話など、さまざまなサプライズが用意されている。

同イベントの「ホール・オブ・ヒーローズ」で繰り広げられる内容はTwitch、YouTube、Facebook、Twitterなどからもアクセスが可能。さらにDCキッズ・ファンドームでは、子供向けのスペシャルプログラムの配信を予定している。

ワーナーメディア・スタジオ&ネットワーク・グループの会長兼最高経営責任者CEOのアン・サーノフ氏は、「2020年のDCファンドームは、世界中のファンの皆様のための、過去に類を見ないバーチャル体験となり、かつてないスケールとコンテンツ量で、DCユニバースのあらゆる面をお見せしました。今年は、ファンの皆様一人ひとりに楽しんでいただけるよう、より多くの独占情報や、DCコンテンツのスター、クリエイター陣からのインタビュー動画やコメントなど、DCファンドームのあらゆる要素をパワーアップしています」と、コメントを寄せている。

2022年春、日本公開予定の『THE BATMAN−ザ・バットマン−』独占予告映像や、『ブラック・アダム』(原題)、『ザ・フラッシュ』(原題)の先行映像解禁など、ファンの期待が高まる注目作の最新情報がDCファンドーム内で続々と発表される予定。さらにDCファンドーム限定商品も発売される(9月中旬より順次新商品を発表)。

■ラインナップ &見どころ

★映画

待望の6作品をピックアップ。『THE BATMAN−ザ・バットマン−』独占初解禁予告映像、DC新作アニメーション映画『DCリーグ・オブ・スーパー・ペッツ』(原題)の新コンテンツ、『ブラック・アダム』(原題)の素材お披露目、『ザ・フラッシュ』(原題)のチラ見せ映像、『アクアマン・アンド・ザ・ロスト・キングダム』(原題)と『シャザム! フューリー・オブ・ザ・ゴッド』(原題)の舞台裏を公開。

★TVシリーズ

「BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー」、「THE FLASH / フラッシュ」、「Superman & Lois」(原題)、「Sweet Tooth」(原題)の各新シーズンをはじめ、6シーズンを経て壮大なフィナーレを迎える「SUPERGIRL/スーパーガール」のお別れトリビュート、「レジェンド・オブ・トゥモロー」の100話記念、近日中に本国で放送開始予定の新ドラマ「Naomi」(原題)のお披露目や、「DC’s Stargirl」(原題)の新エピソードを先行で紹介する。

★ゲーム

ワーナー・ブラザース・ゲームズ・モントリオールが開発を手掛けた「ゴッサム・ナイツ」と、ロックステディ・スタジオが開発を手掛けた「スーサイド・スクワッド:キル・ザ・ジャスティス・リーグ」の2タイトルに関する新情報が解禁となる。

★コミック

世界最高のスーパーヒーローの一人であり、真実と平等の象徴でもあるワンダーウーマンのレガシーを称え、近日発売予定のコミック3冊を紹介。DCブラックレーベルのミニシリーズである「Wonder Woman Historia」(原題)では彼女の歴史を紐解き、「Nubia and the Amazons」(原題)ではアマゾン神話というトピックを広げ、そしてオリジナルのグラフィックノベル「Wonderful Women of the World」(原題)ではワンダーウーマンが世界中の女性たちに与えてきたインスピレーションを称える。

さらにDCは、作品をまたぐ壮大な「Batman/Fortnite」(原題)のクロスオーバーコミックの次作についての詳細を発表する。近日発売予定の「Batman: Fear State」(原題)、6号構成の新たな「Black Manta」(原題)シリーズ、帰ってきた「Milestone Universe」(原題)などの情報も解禁予定。

★アニメーション

近日公開予定の特別シリーズ「Aquaman: King of Atlantis」(原題)の紹介や、大人向けコメディーアニメーションシリーズの「ハーレイ・クイン シーズン3」の先行解禁に加え、「#HarIvy」関連の情報についても。また、新たな「Batman: Caped Crusader」(原題)シリーズにおけるダークナイトの次なるアニメーション版チャプターの映像を超先行公開し、さらに「Young Justice: Phantoms」(原題)のプレビュー(ネタバレがあるので注意!)も行う。

★ホームエンターテイメント

近日本国で公開予定のDCオリジナルアニメーション映画2作品のプレビューを行なう。人気を博したゲームとコミックにインスパイアされた新しいアニメーション映画『Injustice』(原題)に関しては、スーパーマンをはじめ、ジャスティス・リーグのその他の面々についての先行映像を見ることができる。そして、新たなアニメーション映画『Catwoman: Hunted』(原題)の予告映像を公開。2作品ともワーナー・ブラザース アニメーションと共同制作されている。

■DCファンドーム

https://dcfandome.com/