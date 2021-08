大ヒット映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』のブルーレイ&DVDが、11月10日に発売されることが明らかになった。また、同日にシリーズ全5作を収録した「るろうに剣心 パーフェクトBlu-ray BOX」もリリースされることが発表された。

『るろうに剣心』は和月伸宏の大人気漫画を佐藤健主演で実写映画化した大ヒットシリーズ。観客動員数176万人突破、興行収入25億円を記録した『The Beginning』は、シリーズの歴史に幕を閉じる最終章2部作の第2弾にあたり、幕末に最強の人斬りとして暗躍していた主人公・緋村剣心(佐藤)とその妻・雪代巴(有村架純)の愛、そして剣心の十字傷に秘められた真実を描く。

11月10日に発売となるのは、豪華版(ブルーレイ:8,360円、DVD:6,270円)と、通常版(ブルーレイ:4,180円、DVD:3,190円)で、豪華版には前作『るろうに剣心 最終章 The Final』に続き佐藤と監督の大友啓史、そしてアクション監督の谷垣健治が撮影エピソードを語るビジュアルコメンタリーが収録される。さらに、ブルーレイ豪華版には「グランドフィナーレイベント/剣心、始まりの地へ〜おかえり剣心凱旋舞台挨拶〜/Making of 『るろうに剣心 最終章 The Beginning』」を収録した特典DVDも付いてくる。

ブルーレイ&DVDの予約は本日8月31日よりスタート。なお、10月20日には先行ダウンロード販売が開始となり、11月10日にはレンタルもスタートする。

同じく11月10日にリリースされる「るろうに剣心 パーフェクトBlu-ray BOX」(3万1,020円)はシリーズ全作を収録したもので、本編ディスク5枚、特典ディスク計9枚(DVD7枚とブルーレイ2枚)の14枚組となっている。(須田璃々)