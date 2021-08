歌手の華原朋美(47)が29日放送のテレビ東京系「THEカラオケ★バトル」に出演。名曲「I BELIEVE」の裏話を披露した。

「globeの『Joy to the love』っていう曲があるんですけど、それと『I BELIEVE』を同時進行で作ったんですよ。それが何かの間違いで、私が『I BELIEVE』を歌うことになって、globeが『Joy to the love』を歌うことになった。もともとは『Joy to the love』は私に作っていた曲なんですよ」と告白。「I BELIEVE」はミリオンを記録し華原は新人賞を総なめしたが「『Joy to the love』が良かったですね」と、ぶっちゃけて笑いを誘った。

また、トークの中では「運が悪い」とも話し「今までの人生そうでしたから」と華原。「なんで運が悪いと思うの?」と問われると「そうじゃないですか。みんな知ってますよね?いろんな雑誌を見て」と自虐トークを展開していた。