¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦¸«±äÏÂÌ÷¤¬à¶â¥á¥À¥ëÊ¶¼ºÁûÆ°á¤Î¿¿Áê¤È£±²¯±ß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»·ãÇò
à¶â¥á¥À¥ëÊ¶¼ºÁûÆ°á¤Î¿¿Áê¤Ï¡©¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥¨¥ÚÃÄÂÎ¤Î¼ç¾¤ÇÆüËÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸«±äÏÂÌ÷¡Ê£³£´¡Ë¤¬ËÜ»æ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Âç²ñ¸å¤Ï½êÂ°Àè¡Ö¥Í¥¯¥µ¥¹¡×¤«¤é¤ÎÊó¾©¶â£±²¯±ß»Ùµë¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Î°ì»þÊ¶¼º¤ò¹ðÇò¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸«±ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»È¤¤Æ»¤«¤éÊ¶¼ºÁûÆ°¤Î¤Æ¤óËö¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç·ãÇò¡£Â¾¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿à·ã»÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°³¦½é¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡£Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï
¡¡¸«±ä¡¡²þ¤á¤Æ¸ÞÎØ¤Î°ÎÂç¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ÞÎØ¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÎÂç¤ÇÂç¤¤ÊÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¼«¿È¡¢º£Âç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤³¤À¤±ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò°ì»þÊ¶¼º¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï
¡¡¸«±ä¡¡Âç¾æÉ×¡£¡Ê¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¢¤ì¤«¤é¡Ê¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¡Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²¿²ó¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¡£
¡¡¡½¡½¥¿¥¯¥·¡¼¤Î½õ¼êÀÊ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤È¤«¡£ÊÌ¤ÎµÒ¤¬¼ÖÆâ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡¡¸«±ä¡¡¤ß¤ó¤Ê¡ÊÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤º¤Ã¤È¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£ÃÄÂÎ£±²óÀï¤ÎÂè£¸»î¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¼«¿È¤ËÂå¤ï¤ê±§»³¸¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿
¡¡¸«±ä¡¡ËÍ¤Ç¤â¤ä¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±§»³Áª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬Î®¤ì¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¥³¡¼¥Á¤Ç¤â¤½¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤È¤ÏÇ¤¤»¤¿¡£¤ªÁ°¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê²ù¤·¤¤¡Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½°ìÅÙ¸òÂå¤¹¤ë¤ÈºÆ½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤À¤¬¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿
¡¡¸«±ä¡¡°ú¤Ã¹þ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½Ã¯¤è¤ê¤âÆ®Áè¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤ò°ìÈÖ¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤¢¤ì¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿´¤ÎÃæ¤Î±ê¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¤¢¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÃ¦¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Âç²ñ¸å¤Ï½êÂ°Àè¤«¤é¤ÎÊó¾©¶â£±²¯±ß¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¸«±ä¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶â³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¸µÁª¼ê¤Ç¶¨²ñ²ñÄ¹¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿ÂåÉ½¡ÊÀ±ÌîÉÒ»á¡Ë¤¬Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÊÌÜÏ¿¤ò¡Ë¼ÂºÝ¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¼ê¸µ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«
¡¡¸«±ä¡¡¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ïº£¸åÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¹âµé¼Ö¤ä²È¤Ê¤É¤òÇã¤¨¤ë¶â³Û¤À
¡¡¸«±ä¡¡¼Ö¤â¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°³¦¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï»ØÆ³¼ÔÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢Ìîµå¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï
¡¡¸«±ä¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡½¡½¸µ¥×¥íÌîµåÃ´Åö¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤Þ¤¹
¡¡¸«±ä¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¾®³Ø¹»¤Ï¶õ¼ê¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡Ê»Ïµå¼°¤Ê¤É¤Ç¡ËÂÐ·è¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¤²¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤ë¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤âà¥¸¡¼¥ó¤È´¶Æ°á¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¡¸«±ä¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¡£¤³¤ì¤«¤é£³Ç¯¤Ç¿¤Ó¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²áµî¤Î¼ç¤Ê¥á¥À¥ëÊ¶¼º¡Û£±£¹£¸£¸Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë£´£¸¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓ¹§»ê»á¤Ï¾åÌî±Ø¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤´¤ÈÃÖ¤Ëº¤ì¤ÆÊ¶¼º¡££²Æü¸å¤Ë¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ò½¦¤ï¤ì¤ÆÌµ»ö¤ËËÜ¿Í¤Î¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¡££²£°£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥Ð¥ó¥¿¥àµéÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÀ¶¿åÁï¤Ï£±£³Ç¯£³·î¤ËÅÔÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸å¤Ë¥á¥À¥ë¤òÊ¶¼º¤·¡¢·Ù»ëÄ£¸¶½É½ð¤ËÅðÆñÆÏ¤òÄó½Ð¡££³Ç¯¸å¤Î£±£¶Ç¯£±·î¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿ºÝ¡¢°áÁõ¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡ù¤ß¤Î¤Ù¡¦¤«¤º¤ä¤¹¡á£±£¹£¸£·Ç¯£··î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡°æ¡¦±ÛÁ°»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Åö½é¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥ì¤È¥¨¥Ú¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ë¡ÂçÆþ³Ø¸å¤Ë¥¨¥Ú¤ËÀìÇ°¡£¥Í¥¯¥µ¥¹¤ËÆþ¼Ò¸å¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤ÎÃ±¿ÈÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ê¤É¤Ç¼ÂÎÏ¤òËá¤¡¢£²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¸Ä¿Í¤Ç£¶°ÌÆþ¾Þ¡££±£¹Ç¯¤Ë¤Ï£×ÇÕ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂç²ñ¤ÇÃÄÂÎ½éÍ¥¾¡¡£¡Ö¥¨¥Ú¿Ø¡×¤È¡Ö¥¸¡¼¥ó¤È´¶Æ°¤µ¤»¤ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¡Ö¥¨¥Ú¥¸¡¼¡¼¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤ò¤Ä¤±¤¿¡££±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£