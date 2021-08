Netflixより9月期のおすすめアニメ作品ラインアップが公開された。

Netflixオリジナルアニメ「範馬刃牙」がいよいよ全世界独占配信となるほか、社会現象を巻き起こした「デスノート」「ヒカルの碁」などの名作を配信。また、おすすめスポーツアニメ特集も公開中だ。

【特集】9月のNETFLIXオリジナルアニメ



■範馬刃牙

9月より全世界独占配信



板垣恵介による人気格闘マンガ「刃牙」シリーズのクライマックスである、“史上最強の親子喧嘩”を描き切った第3部のアニメが、ついに全世界独占配信!

第2部にあたる「大擂台賽編」のラストで刃牙は、“地上最強の生物”の名を持つ父・勇次郎に挑戦状を叩きつけた。対する勇次郎も、自らの対戦相手として刃牙が相応しいとそれを受諾。ついに因縁の親子が全身全霊で激突する!

⇒Netflixアニメ「範馬刃牙」2021年秋に配信決定ッ!PVやキャラクターを一挙公開ッ!

【特集】9月の注目アニメ



■名探偵コナン(高画質版)

(シーズン2:第43話〜第85話)

9月1日より日本初配信



1996年よりスタートした青山剛昌原作の国民的人気TVアニメ「名探偵コナン」のシーズン2(第43話〜第85話)が高画質版となり、Netflixで日本初配信!

天才的な高校生探偵・工藤新一は、黒ずくめの組織の取引現場を目撃したことで、口封じのために飲まされた薬によって小学生の姿に変えられてしまう。そんな彼が黒ずくめの組織の行方を追いつつ、“江戸川コナン”と名乗り様々な難事件を解決して いく。第43話は、謎のベールに包まれた新一(コナン)の両親が登場する特別編!



■ヒカルの碁

(シーズン1:第1話 - 第30話)

9月1日より配信



2000年代前半に大ヒットした、囲碁を題材とした少年マンガが原作。原作の作画は、「DEATH NOTE -デスノート-」でおなじみの小畑健が担当している。

小学6年生の進藤ヒカルはある日、祖父の家で古い碁盤を発見。その碁盤に宿る平安時代の天才棋士・藤原佐為の霊と出会う。それまで囲碁にまったく興味のなかったヒカル。しかし、佐為の魂がヒカルの意識に入り込み、ヒカルは碁の魅力に惹かれて ゆくのだった。



■DEATH NOTE -デスノート-

9月1日より配信



コミックスの累計発行部数が3,000万部を超える大ヒット作品が原作のTVアニメ。

「そのノートに名前を書かれた人間は死ぬ」という恐るべき力を持つ、死神が落とした「デスノート」。それを天才的な頭脳を持つ高校生・夜神月(ヤガミ ライト)が拾う。デスノートを使って犯罪者たちに死の制裁を下していく月は、いつしか「キラ」と呼ばれるようになる。果たして月=キラは、世界を救う救世主となれるのか……。



「DEATH NOTE リライト〜幻視する神〜」、「DEATH NOTE リライト〜Lを継ぐ者〜」も9月1日より配信!



■寄生獣 セイの格率

9月1日より配信



岩明均原作の大ヒットコミックスがTVアニメ化!

高校生の泉新一は、ある日突然「パラサイト」の襲撃を受ける。間一髪で脳への寄生は免れるものの、パラサイトは新一の右腕に寄生。さらには同化してしまう。そして、自らを「ミギー」と名乗るパラサイトと人間の、奇妙な共生生活が始まるのだ った。周囲に真実を話すことができず悩む新一。次第にミギーとの間に友情に近いものを感じるようになっていくが…?



■映画おしりたんてい カレーなるじけん

9月1日より配信

■映画おしりたんてい テントウムシいせきのなぞ

9月1日より配信

■逆境無頼カイジ Ultimate Survivor

9月1日より配信

■逆境無頼カイジ 破戒録篇

9月1日より配信

■金色のガッシュベル!!

9月1日より配信

■曇天に笑う

9月1日より配信



※配信開始日は、予告なく変更される場合がある。

【特集】スポーツの祭典でもっと盛り上がりたい!? おすすめスポーツアニメ



■あひるの空

配信中



バスケットボールを題材とした、人気マンガが原作。

約149cmと小柄ながら、バスケットボールが大好きな車谷空は、入学した九頭龍高校(クズ高)で、バスケ部に入部しようと張り切っている。宝物であるバスケットシューズを履き、空が体育館でバスケの練習をしていると、そこへガラの悪い不良集団がや ってくる。なんとそれは、クズ高のバスケ部員たちで……!?



■DAYS

配信中



本格派高校サッカーマンガが原作。

何のとりえも特技もないが、熱い心を秘めた少年・柄本つくしは、サッカーの名門・聖蹟高校に入学。クラスメイトの風間陣に、「人数が足りないから」という理由で、いきなりフットサルの試合に誘われる。サッカー初心者のつくしは足を引っ張る ばかりだが、それでも必死に走ってゴールを奪う。そんな彼の姿を見た風間は、自分が純粋にサッカーを楽しんでいたときのことを思い出すのだった。



■Free!

配信中



高校水泳部を舞台に、フレッシュな青春友情ストーリーが描かれたオリジナルアニメ。

小学生時代、スイミングに精を出していた七瀬遙、橘真琴、葉月渚たちが高校生になって再会を果たし、それをきっかけに高校で男子水泳部を創部。全国大会優勝を目指し、ぶつかり合いながらも絆を深め、心身ともに成長していく。

⇒「劇場版 Free!-the Final Stroke-」前編予告映像が到着! 9月17日(金)よりロードショー!

■2.43 清陰高校男子バレー部

配信中



バレーボールを題材とした小説が原作。

東京の強豪中学バレーチームでトラブルを起こした灰島公誓は、母方の郷里・福井に転居し、幼なじみの黒羽祐仁と再会する。ずばぬけた身体能力を持ちながらプレッシャーに弱い黒羽と、バレーへの圧倒的な情熱と才能ゆえに周囲と揉めがちな灰島 はエースコンビとして成長するが、中学最後の県大会で衝突。絶縁状態のまま、ふたりは清陰高校に進学する。清陰の男子バレー部は熱血主将小田と、秀才で毒舌家の副主将青木、日光アレルギーで常に長袖長ズボンの棺野、初心者の大隈など、個性 派揃い。そんな彼らと共に灰島と黒羽は全国を目指す!



■ピンポン THE ANIMATION

配信中



松本大洋による、卓球マンガが原作。

自由奔放で自信家のペコ(星野誠)に、クールで笑わないスマイル(月本まこと)。ふたりは、片瀬高校卓球部に所属している。対照的な性格のふたりだが、幼いころ、ペコがスマイルを卓球に誘った。高校生になった現在も行動を共にすることが多 いペコとスマイルはある日、部活をサボって辻堂学院高校を訪れる。そこには、中国からの留学生・孔文革がいた。



■バクテン!!

配信中



宮城県岩沼市を舞台に、高校生男子新体操部の青春を描いたオリジナルアニメ。

中学生活最後の夏、双葉翔太郎は、ふと訪れた体育館で「男子新体操」と出会う。翌年、私立蒼秀館高等学校(アオ高)に入学し、男子新体操部の門を叩いた翔太郎を迎えたのは、個性的な先輩たちと、同じ1年であり中学男子新体操のスターだった美 里良夜だ。先輩たちと美里に見守られ、さっそく「バク転」に挑戦してみる翔太郎だが……?



Netflix Japan Anime Twitter:@NetflixJP_Anime

Netflix Anime YouTube:https://www.youtube.com/c/netflixanime



©︎ 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

©ほったゆみ・HMC・小畑健・ノエル/集英社・テレビ東京・電通・ぴえろ

©大場つぐみ・小畑健/集英社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ

© 岩明均/講談社・VAP・NTV・4cast

©日向武史・講談社/「あひるの空」製作委員会・テレビ東京

©安田剛士・講談社/「DAYS」製作委員会

© 壁井ユカコ/集英社・アニメ「2.43」製作委員会

©バクテン製作委員会

©松本大洋・小学館/アニメ「ピンポン」製作委員会

©おおじこうじ・京都アニメーション/岩鳶高校水泳部

© NETFLIX, INC. AND IT'S AFFILIATES, 2020. ALL RIGHTS RESERVED.

>> Netflix「範馬刃牙」「デスノート」など9月のアニメ注目ラインアップを紹介!「ピンポン」などスポーツアニメ特集も! の元記事はこちら