à¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇá¤Î²£ÉÍ¿·»ÔÄ¹¡¦»³ÃæÃÝ½Õ»á¤¬½µ´©£Æ£Ì£Á£Ó£È¤ÎÄ¾·â¼ÁÌäà¥¹¥ë¡¼á
¡¡²£ÉÍ»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»³ÃæÃÝ½Õ»á¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢»ÔÌò½ê¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£»ÔÄ¹ÁªÁ°¤«¤é¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÊóÆ»¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿»³Ãæ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤¢¤Î»¨»ï¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¡¢»Ô²ñ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¿¦°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤È»ÔÄ¹¤È¤¬²£ÉÍ¤ò¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÔ»Ô¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦À¿¿´À¿°ÕÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡»³Ãæ»á¤Ï¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç»ÔÀ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÁªµóÃæ¤«¤éÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿Åý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ê£É£Ò¡ËÍ¶Ã×¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÂ¨»þÅ±²ó¤ò¸øÌó¤ËÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Å±²ó¤Î¼êÂ³¤¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¤ó¤È¤«¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿»³Ãæ»á¤À¤¬¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ÐÎòº¾¾Î¤Îµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤À¤¹¤È±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¿¦°÷¤¬¡Ö¤³¤Î¤¢¤ÈÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜÆü¤Ï¤³¤ì¤Ç½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¼ÁÌä¤Ï¤ä¤Þ¤º¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö½µ´©£Æ£Ì£Á£Ó£È¡×¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»ï¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯»³Ãæ»á¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»ïµ¼Ô¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¿ÏÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÄ¾·â¤¹¤ë¤â¡¢»³Ãæ»á¤Ï¡Ö£Æ£Ì£Á£Ó£È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¸«²ò¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±ÊÖÅú¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤Ê¤«¡¢¿¦°÷¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»³Ãæ»á¤ÏÂà½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£