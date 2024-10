ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、毎日の洗い替えに便利な平日の5日分が揃う「クルー丈靴下5足セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「クルー丈靴下5足セット」ディズニープリンセス/トイ・ストーリー/ミッキー&フレンズ

価格:各1,790円(税込)

サイズ:13〜15、16〜18、19〜21

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

毎日の洗い替えに便利な5柄セットのクルー丈靴下。

足裏部分は濃色の配色なので、汚れが目立ちにくいのもうれしいポイントです!

さらに、肌ざわりの良い綿混素材を使用しているので履き心地も抜群。

デザインは、ディズニープリンセスと『トイ・ストーリー』、ミッキー&フレンズ、ミッキー&フレンズ(ボーダー)の4パターンがラインナップされています。

ディズニープリンセス

© Disney

ディズニープリンセスデザインの靴下セット。

『美女と野獣』の「ベル」、『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『アラジン』の「ジャスミン」、『シンデレラ』の「シンデレラ」、5人のディズニープリンセスの柄が楽しめます。

どれもシルエットとモチーフの愛らしいデザインなので大人っぽく履けるのも魅力的☆

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの靴下セット。

カラフルでポップなテイストが楽しい!

人気キャラクター「ウッディ」、「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」デザインと、劇中に登場する「アンディ」の部屋の壁紙でお馴染みの雲柄、そしてピクサーボール(ルクソーボール)の総柄デザインの5種類。

© Disney / Pixar

キュートなデフォルメタッチの「ウッディ」、「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」は、お顔がひょっこりと足首に出るデザインになっています。

ミッキー&フレンズ

© Disney

「ミッキー&フレンズ」デザインの靴下セット。

「ミッキーマウス」、「ドナルドダック」、「プルート」、そしてミッキーモチーフ柄は2色展開です☆

それぞれ濃い目のカラーを使用しているので、足元のオシャレなアクセントとしても活躍してくれそう。

© Disney

また、「ミッキーマウス」、「ドナルドダック」、「プルート」も、お顔がひょっこりと足首に出るデザインに。

足裏部分にはロゴもあしらわれています。

ミッキー&フレンズ(ボーダー)

© Disney

ボーダー柄が目をひく「ミッキー&フレンズ」デザインの靴下セット。

つまさき部分から顔を出している「ミッキーマウス」、「ドナルドダック」、「チップ&デール」、「グーフィー」に、ロゴ総柄の5種類がセットに☆

ボーダー柄と足首のゴム部分の配色が、それぞれのイメージカラーになっているのもファン心をくすぐります。

今日はどれにしようかと迷う時間も楽しく、気分やコーディネートに合わせて選べる靴下。

毎日の洗い替えに便利な平日の5日分が揃う、ディズニーデザイン「クルー丈靴下5足セット」の紹介でした☆

