バルセロナからPSGに移籍したリオネル・メッシがついに新天地デビューを果たした。

スタッド・ランスとのリーグアン第4節でベンチ入りすると、後半20分にネイマールとの交代で投入されたのだ。

メッシは0-2でPSGが勝利した試合後に相手GKに神対応していたと話題になっている。そのシーンがこちら。

A surreal ending for Leo Messi in his first game for PSG! #beINLigue1 #SDRPSG