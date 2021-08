Appleの純正iPhone13ケースとみられる商品の写真が投稿されました。

リーカーのMajin Bu氏(@MajinBuOfficial)が、iPhone13の純正ケースとみられる商品の画像を投稿しました。「おそらくニセモノ」とのコメントが添えられています。



New cases for iPhone 13, probably imitations #Apple #IPhone #iPhone13 pic.twitter.com/WGTlqKCvfM

— Majin Bu 🫵 (@MajinBuOfficial) August 28, 2021