¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¡© ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤BPO¤Î¡È¿³µÄÆþ¤ê¡ÉÈÖÁÈ¡¢È½Äê¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡BPO(=ÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½)¤ÎÀÄ¾¯Ç¯°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¡ÖÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤ò¾Ð¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò25Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¹Ô°Ù¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊÌ¤Î½Ð±é¼Ô¤é¤¬¾Ð¤¦¤Ê¤É¡¢¡Ö¶ìÄË¡×¤ò¾Ð¤¤¤Î¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤é¤«¤é¡ÖÉÔ²÷¤À¡×¡Ö¤¤¤¸¤á¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿³µÄÆþ¤ê¡£
¡¡ÀÄ¾¯Ç¯°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤òÆÃÄê¤»¤º¤Ë¼¡²ó9·î¤«¤é¼Â¼ÁÅª¤Ê¿³µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡>>ÇÐÍ¥¤¬»öÌ³½ê¡¦ÈÖÁÈ¤°¤ë¤ß¤Ç¥³¥í¥ÊÍÛÀ±£¤·»Å»ö? ¶¦±é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¹ðÈ¯¡¢¼Õºá¼õ¤±¤ë¤âÅÜ¤ê¼ý¤Þ¤é¤º<<
¡¡ÈÖÁÈ¤òÆÃÄê¤·¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤Ï¤º¤Ê¤Î¤¬¡¢ËèÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¿Íµ¤ÆÃÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ÎÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËèÇ¯¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¥À¥á¡¼¥¸¡£³Æ¶É¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÆü¥Æ¥ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¿³µÄ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£»£±Æ¤ÎÆüÄø¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿³µÄ¤¬±ä¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÊüÁ÷¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×(ÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô)
¡¡Æ±ÆÃÈÖ¤Ï2003Ç¯¤«¤é¥·¥å¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤ÆËèÇ¯ÊüÁ÷(Ãí¡¦Âè4²ó°Ê¹ßÂç¤ß¤½¤«¤¬ÄêÃå)¡£¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯ÂçÊª¥²¥¹¥È¤¬ËèÇ¯ÅÐ¾ì¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ÏÂè1Éô¤¬17.6%¡£Âè2Éô¤¬14.1%(¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è)¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬1²ó¾Ð¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥±¥Ä¥Ð¥Ã¥È¡×¤ò¿©¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢Âè5²ó°Ê¹ßËèÇ¯¹±Îã¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÄ³ÌîÀµÍÎ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î·îÄâÊýÀµ¤Ë»×¤¤¤Ã¤¤ê¿©¤é¤ï¤»¤ë¡ÖÄ³Ìî¥Ó¥ó¥¿¡×¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¡¢BPO¤Çà¥¢¥¦¥ÈÈ½Äêá¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î2¿Í¤¬¥¥ì¤Æ¹ßÈÄ¤·¡¢¡Ø¥¬¥»È¡Ù¼«ÂÎ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×(Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô)¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£