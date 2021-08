『NCIS』ハワイ版、アクション満載の予告映像が初公開！

米CBS製作による『NCIS』シリーズで初めて女性が主人公となる、ハワイを舞台にしたスピンオフドラマ『NCIS: Hawai'i(原題)』。そのアクション満載な予告映像が初公開されたので紹介したい。米TV Lineが報じている。

常夏の楽園ハワイを舞台にした『NCIS: Hawai'i』は、"NCISパールハーバー"に所属する特別捜査官ジェーン・テナントと彼女が率いるチームが中心となるシリーズ。彼らが米軍隊員をめぐる事件や国家安全保障に関わる事件、いまだ謎に包まれているハワイという島を取り上げたハイリスクな事件などの解決に奔走する姿が描かれる。

注目が集まる新スピンオフの初の予告映像は、ジェーン役で主演するヴァネッサ・ラシェイが自身のSNSで公開した。

Jane Tennant reporting for duty! Here's an exclusive look at the first August 25, 2021