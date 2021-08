『グッド・ドクター』シーズン5に謎の新キャラクターが登場！

高い評価を得ている医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』のシーズン5に謎の新キャラクターが登場することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

自閉症を抱えながらも、天才的な記憶力や空間認知能力を持つショーン・マーフィー(フレディ・ハイモア)が、カリフォルニアの権威ある病院に外科レジデントとして採用され、成長していく姿が感動的に描かれる。

米ABCにて9月27日(月)から放送されるシーズン5に新しく加わることになったのは、ブロードウェイ・ミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」でトニー賞に輝いた経歴を持つレイチェル・ベイ・ジョーンズ。彼女は重要な役どころで複数話にわたり出演するようだが、現時点ではそのキャラクターの詳細は明かされていない。

レイチェルは、米Amazonのオリジナルドラマ『グレイズ・アナトミー』、米Paramount+の新作犯罪コメディドラマ『Why Women Kill(原題)』にも出演しドラマ界でも活躍している。

なお、シーズン4で初登場したアッシャー・ウォルカー医師役のノア・ガルヴィン(『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』)と、ジョーダン・アレン医師役のブリア・ヘンダーソン(『ミセス・アメリカ 〜時代に挑んだ女たち〜』)、マテオ・レンドン・オスマ医師役のオズバルド・ベナビデスがレギュラーに昇格している。

待望の『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン5は、ABCにて9月27日(月)より放送開始。(海外ドラマNAVI)

