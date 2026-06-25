フォトジェニックなメニューやインテリアに夢中！

SNS映えするおしゃれカフェ

代々木公園駅から徒歩2分ほど、細い小道の先に突如現れる、クリームベージュの外壁にブルーの枠が印象的なおしゃれな建物が、カフェ＆ビストロ＆バー「nephew（ネフュー）」。内装設計やグラフィックデザインなど、あらゆるデザインを自社で手掛けるなど、空間へのこだわりも話題です。

この席を目当てに訪れる人もいる、人気の窓際ボックス席！ こちらでいただくのは、人参をふんだんに使用した「キャロットケーキ」650円。シナモンやナツメグなどのスパイスがアクセントになっている大人な味です。ブルーベリーとチーズがゴロッと入った「マフィン」600円も絶品！

アメリカ・ワイオミング発のコーヒーロースター「Overview Coffee（オーバービューコーヒー）」の元代表が独立し、静岡に店舗と焙煎所を構える「maau」の豆を使用しているコーヒーは、挽き方もその日によって微調整しているこだわりよう。香ばしさの中に、ほんのりフルーティーな明るさを感じる味わいです。

おしゃれだけどどこかホッとする空間で、おいしいスイーツとドリンクを楽しめる「nephew」。ひとりでも誰かと一緒でも、ゆっくりした時間を約束してくれます。

■nephew（ねふゅー）

住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-7-2

TEL：03-5738-8908

営業時間：カフェ 8〜17時、ビストロバー 19〜24時（金・土・日曜、祝日18〜24時）

定休日：無休

■参考記事：代々木公園「nephew（ネフュー）」へ！｜こだわりがギュッと詰まったおしゃれカフェ＆バー（配信日：2021.07.04）



幡ヶ谷駅北口から徒歩約30秒。「7CAFE（ななカフェ）」は、帽子の絵が描かれた看板が目印です。こぢんまりとした空間で、プライベートなスペースも保てる落ち着きある店内には、たくさんの本が置いてあるだけでなく、作品の展示などアート空間としても場所を提供しています。

「ババンヌ」420円

そんな「7CAFE」の人気スイーツが「ババンヌ」。お店で焼いている手作りスコーンにババロアを挟んだ新感覚スイーツです。ホカホカサクサク食感のスコーンに、ひんやりとろっと食感のババロア。温かさも食感も異なる2つのスイーツが、口の中でとろけるようにマッチしますよ。

のんびり一人の時間を過ごしたいときにもおすすめのカフェです。

※商品などの最新の情報はホームページをご確認ください。

■参考記事：“サクぷる”新食感スイーツが絶品！1人で行きたい駅から徒歩30秒の路地裏カフェ（配信日：2019.11.26）



代々木公園駅から歩くこと5分ほどのところにある「PATH（パス）」は、美食家たちの間で人気を集めているビストロ。カウンター席からは、オープンキッチンでスタッフが料理をする様子を目の前で見られ、スタッフと気軽に会話が楽しめるのも魅力です。

「ダッチパンケーキ」1960円

数あるメニューのなかでも、8〜14時のみ提供している「ダッチパンケーキ」は、お店の看板メニュー。ひと口食べてみると、外側はパリパリ、中はやわらかくてふわふわの生地に感動！ ブッラータチーズと生ハムの塩味、そしてメープルシロップの甘みのバランスが絶妙で、何度でも食べたくなる味です。

美食家たちをも唸らせたダッチパンケーキを一度体験してみてください。

■参考記事：ふわサク生地と甘じょっぱさがやみつき！PATHの大人気「ダッチパンケーキ」（配信日：2018.08.08）



Shop.4

【代々木八幡】絶品バスクチーズケーキが楽しめるおしゃれカフェ／CAFE BARNEY

代々木公園駅・代々木八幡駅から徒歩1分ほどの場所にある、“ナチュラルワインと自家製デザート& Good Music”のお店「CAFE BARNEY（カフェ バルネ）」。心地いい音楽が流れる空間で、おいしい料理やデザートと自然派ワインが楽しめます。

「バスクチーズケーキ」1200円

こちらでぜひ食べて欲しいのが、「バスクチーズケーキ」。ギリギリまでしっかり焼かれた表面と、内側のクリーミーな部分とのバランスが抜群！ 大人なおいしさです。

居心地のよい空間で楽しめる絶品メニューの数々。ぜひ一度味わってみてくださいね。

■CAFE BARNEY（かふぇ ばるね）

住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-2-12 田崎ビル1F

TEL：03-6407-1393

営業時間：18〜23時 ※状況により変更あり

定休日：月・木曜

■参考記事：次なるブーム!?絶品バスクチーズケーキが楽しめるおしゃれカフェ（配信日：2019.07.22）



Shop.5

【明治神宮前・原宿】虹色のドーム個室が人気のパンケーキ専門店／RAINBOW PANCAKE

明治神宮前駅から徒歩約3分の「RAINBOW PANCAKE（レインボーパンケーキ）」は、店内のあちこちがレインボーカラーの装飾や小物で彩られているパンケーキ専門店。

中でも1階のドーム型の個室は、一部が鏡張りになっていて、周囲のレインボーカラーが反射してキラッキラ！

広々とした個室は最大で8名まで利用可能なので、ゆったりと安心して過ごせそうですね。

「マカダミアナッツソースパンケーキ」1500円

お店1番人気のメニューは「マカダミアナッツソースパンケーキ」。ふっくらとした厚めのパンケーキは二段に重ねられ、とろりとした濃厚なマカダミアナッツソースとクラッシュナッツがたっぷりかかっています。

横に添えられたフォークとナイフは、パンケーキの生地で作られた砂糖がたっぷりかかったサクサクのラスク。そんなかわいらしい遊び心も食べる人を笑顔にしてくれます！

■RAINBOW PANCAKE（れいんぼー ぱんけーき）

住所：東京都渋谷区神宮前4-28-4 ARESGARDEN OMOTESANDO2F

TEL：03-6434-0466

営業時間：10時〜18時30分（18時LO）

定休日：不定休

■参考記事：つい笑顔になっちゃう！虹色のドーム個室が人気のパンケーキ専門店（配信日：2018.07.07）



「シーズナルパフェ」（時価）

代々木上原にある、月替わりの「シーズナルパフェ」が大人気の「BIEN-ETRE（ビヤンネトール）」。見た目にも美しい、宝石のような1杯に夢中になる女子が続出しているそう！

オーナーシェフ・馬場さんによって月替わりで考案される「シーズナルパフェ」で楽しみたいのは、計算し尽くされた食感と味わいのマリアージュ。例えば「河内晩柑/桜/ピスタチオ」は、産直のフルーツのみずみずしさはもちろん、プルプルのピスタチオブラマンジェ、ザクザク香ばしいシュトロイゼル、そして桜香るミルキーな苺ミルクジェラート…と、次々と異なる味や食感の要素に出合います。

店名の「ビヤンネートル」とは、フランス語で「内側から幸せである」ことを指します。「体も心も自分が気持ちよくいられる状態」という意味が込められているそう。がんばった私に、口福なパフェのご褒美はいかが？

■参考記事：計算された見た目と味わいのマリアージュ！女子の大好きが詰まった幸せの月替りパフェ（配信日：2018.06.23）



原宿駅竹下口から歩くこと約30秒、横断歩道を渡った先にあるビルに入ると「LiQumu原宿店（リキュームはらじゅくてん）」があります。ピンクカラーがかわいい外装で、キラキラ輝くネオンサインもあるので近くまで行けばすぐに見つかるはず！

「LiQumu set」1850円

こちらのお店にきたらぜひオーダーしたいのが「LiQumu set」。ソフトクリームにリキュールをかけて食べる「LiQumu」と、コーヒーか紅茶のドリンクがセットになったメニューです。

4種類あるこだわりのソフトクリームから1つと、お好きな3種類のリキュールを選ぶことができます。リキュールは、オレンジやサクラとなじみあるものからヘーゼルナッツ、バターなど気になるものまで。幅広いバリエーションで、色もフレーバーも様々な200種類以上の中から選ぶことができるそう！ノンアルコールもあるので、お酒が飲めない方も安心して楽しめます。

グラス以外の食器やカトラリーはすべて「JILL STUART」。女子の好みのツボをおさえたセレクトで、フェミニンなデザインに心がときめきます。

味だけでなく、目でも楽しめる「LiQumu」で映えるひとときをお楽しみください！

■参考記事：原宿｜好きな色のリキュールをかけて楽しむ大人のソフトクリームで映えるひととき（配信日：2024.09.23）



Shop.8

【原宿】クマからコーヒーを受け取れる非日常体験／ANAKUMA CAFE原宿店

「ANAKUMA CAFE原宿店（あなくまカフェ はらじゅくてん）」は、原宿駅竹下口から徒歩約2分とアクセス抜群な場所にあります。グリーンカラーがキュートな建物で、クマのロゴが描かれたランプが目印の体験型のテイクアウトカフェです。

このカフェには、「穴ヶ森」という日本のどこかにある森からやってきたクマのぼるすがオープンしたというストーリーがあります。

オーダーやコーヒーなどの提供は、クマたちが穴から手を出してくれます。クマは話すことができませんが、かわいい手振りでリアクションをとってくれるので楽しい♪ 握手をしたり、一緒に記念写真を撮ったりもできちゃいます。

「ANAKUMA CAFE」のフードやドリンクメニューのレシピは、クマ界の三つ星シェフである店長のぼるすが一生懸命考えたものなのだとか。非日常的な体験だけにとどまらず、フードやドリンクメニューにもこだわりがつまった「ANAKUMA CAFE原宿店」。友達と時間を共有しながらはもちろん、ひとりで体験しても楽しいのでぜひ原宿を訪れたときには立ち寄ってみてくださいね。

■ANAKUMA CAFE原宿店（あなくま かふぇはらじゅくてん）

住所：東京都渋谷区神宮前1-23-28

TEL：03-6447-0720

営業時間：11〜21時、土・日曜、祝日10〜21時

定休日：無休

■参考記事：原宿「ANAKUMA CAFE」でクマからコーヒーを受け取る非日常体験（配信日：2024.09.09）



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代々木公園周辺のカフェ



公園の風を感じながらリラックス。

気持ちのよいテラス席のあるカフェ

Shop.1

【明治神宮前・原宿】パリ気分を味わえる人気カフェ／AUX BACCHANALES 原宿店

原宿駅前の「WITH HARAJUKU（ウィズ はらじゅく）」3階にある「AUX BACCHANALES 原宿店（オー バカナル はらじゅくてん）」。“フランスの大衆食文化を伝える”がコンセプトの同店では、内装やメニュー、サービスまでフレンチスタイルのおもてなしを体験することができます。

そんなこちらのお店で外せないのが、開放感たっぷりのテラス席です。目の前には原宿駅、さらにその奥に「明治神宮」の緑が広がる絶好のロケーション。進化する街並みと、由緒ある自然のコラボレーションは特別感たっぷりです。

「苺のミルフィーユ」680円

スフレやパリブレストなどのデザートメニューが豊富に揃っている同店のなかでも、ぜひいただきたいのが、フランスの定番スイーツ「苺のミルフィーユ」です。何層にも繊細に重ねて焼き上げられたミルフィーユ生地のなかには、カスタードクリームと苺がたっぷり。きれいに並んだ苺が愛らしく、見ているだけでも心が満たされるような美しい逸品です。

おいしいスイーツと開放的なロケーションで、気分はまるでパリジェンヌ。「AUX BACCHANALES 原宿店」で非日常な時間を楽しんでみてはいかがですか？

■AUX BACCHANALES 原宿店（おー ばかなる はらじゅくてん）

住所：東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU3F

TEL：03-6447-4948

営業時間：11〜22時（21時LO）

定休日：施設に準ずる

■参考記事：サクッサクの苺のミルフィーユは必食！あの原宿の人気カフェ「オーバカナル」が今年復活（配信日：2020.09.25）



Shop.2

【明治神宮前・原宿】本格イタリアンをテラス席で／EATALY HARAJUKU

「WITH HARAJUKU」の3階にある「EATALY HARAJUKU（イータリー はらじゅく）」は、イタリア発の食べて味わえるフードショップ。

原宿店には、国内店舗では初となる広いテラス席が約70席。近くの明治神宮を真下に望む開放的な雰囲気のなか、リラックスして料理を楽しめます。

料理はイタリア各地域の代表的な料理を、現地と同じ方法で、伝統的なレシピと厳選された上質な食材を使って調理。

フレッシュパスタやピッツァの生地は、石臼挽きの伝統製法にこだわった「MULINO MARINO（ムリーノ・マリーノ）」の小麦粉を使用。生ハムやチーズは、原木やホールから切りたてを販売するなど、イタリア本国の監修で現地と同じクオリティで味わえます。

明治神宮の眺望を楽しみながら、本格的でバラエティ豊かなイタリア料理を堪能してみて。

■EATALY HARAJUKU（いーたりー はらじゅく）

住所：東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU3F

TEL：03-6432-9080

営業時間：11〜23時（22時LO）

定休日：施設に準ずる

■参考記事：国内3店舗目「EATALY HARAJUKU」が原宿駅前「ウィズ原宿」3階にオープン（配信日：2020.05.17）



Shop.3

【原宿】ふわふわ食感のヘルシードーナツにうっとり／PURPLE COFFEE

原宿駅竹下口から徒歩約3分、竹下通りから一本入ったところにあるドーナツカフェ「PURPLE COFFEE（パープル コーヒー）」。入口に紫色のドーナツが描かれた看板が目印です。

入口手前には開放的なテラス席もあり、座席ごとにスペースが広めにとられているので、読書や友人との会話などにも集中しやすく、まったりと過ごせるのが魅力です。

「PURPLE COFFEE」のドーナツ生地は、比較的水分量の多い産地直送のカボチャを加えているので、ふわふわと心地いい食感と口溶けを楽しめます。また上白糖のかわりに、熱を与えるなどの加工をしていない生蜂蜜やてんさい糖を使用しているのでヘルシーなのもポイント。油もこめ油を使用していて後味もすっきり。

ドーナツのラインナップは6種類。甘いクリーム系から食事系まで、どれも毎日売り切れになるほど人気！ 売り切れ次第販売終了なのでオープンから早めの時間に足を運ぶのがおすすめです。

■PURPLE COFFEE（ぱーぷる こーひー）

住所：東京都渋谷区神宮前1-20-4

TEL：03-5843-0699

営業時間：11〜20時（19時30分LO）※ドーナツは売り切れ次第終了

定休日：無休

■参考記事：【原宿】「PURPLECOFFEE」でふわふわ食感のヘルシードーナツにうっとり（配信日：2024.10.16）



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代々木公園周辺のカフェ



一度は味わってみたい！

絶品メニューに出合える専門店のカフェ

Shop.1

【代々木公園】Bean to Bar専門店で濃厚なチョコレートケーキを／カカオストア＆プリンカフェ448

代々木公園駅から歩いてすぐの場所にある、ショコラティエの土屋公二さんが手がける「テオブロマ」による、ビーントゥーバー（Bean to Bar＝カカオ豆からチョコレートまで）の専門店「カカオストア＆プリンカフェ448（かかおすとあ あんど ぷりんかふぇ よんよんはち）」。

入口近くにはチョコレートの商品が並び、奥へ進むとカフェスペースとなっています。ソファ席にテーブル、カウンター席があり、散策の途中でひと息つくのにぴったり！

「サンホアキントレス」649円

1番人気は「サンホアキントレス」。ガナッシュとスポンジが層になった、「テオブロマ」を代表するチョコレートケーキです。ひと口でチョコレートの濃厚な風味が広がり、チョコレート好きにはたまらないおいしさ！ 小麦不使用のスポンジがガナッシュと相まって、口当たりはしっとり。テイクアウト637円も可能なので、手土産にもおすすめです！

■カカオストア＆プリンカフェ448

（かかおすとあ あんど ぷりんかふぇ よんよんはち）

住所：東京都渋谷区富ヶ谷1-3-9

TEL：03-3460-1726

営業時間：11〜21時（日曜と平日前の祝日は〜20時）

定休日：無休

■参考記事：代々木公園「カカオストア」Bean to Bar専門店で濃厚なチョコレートケーキを（配信日：2021.05.03）



参宮橋駅から歩くこと約4分の住宅街に、ジェラートと焼き菓子の専門店「FLOTO（フロート）」は店を構えます。こぢんまりとしたかわいい店内には、こだわりの焼き菓子がたくさん！ イートインスペースもあるので、買ったものをすぐにいただくことも可能です。

ショーケースに約12種類ほど並ぶジェラートは、どれもお店の奥にある大きな厨房で手作りされているもの。ミルク味をはじめとした4種類の定番に加え、季節のフレーバーが8種用意されています。

ただし、どうしてもお客さんに食べてほしい、今しか使えない素材がある…なんてときには、定番商品の代わりに季節のフレーバーが増えることもあるそう。そんなメニューに出合えたらラッキーですね！

旬の素材が活きたフレッシュなジェラート。ぜひ、ひんやりスイーツの新定番に加えてみてくださいね。

■参考記事：ジューシー、こっくり、なめらか…毎日食べたい「FLOTO」のやさしいジェラート（配信日：2018.10.06）



Shop.3

【代々木・南新宿】芳醇な香りを堪能！ 紅茶スイーツ専門店／Tea Sweets Lab. CONTENART

23区内唯一のドイツロンネフェルト社の紅茶専門店「Tea Shop CONTENART（ティー ショップ コンテナート）」が、紅茶かき氷を提供する「Tea Sweets Lab. CONTENART（ティー スイーツ ラボ コンテナート）」。

夏に大人気の紅茶のかき氷シロップ開発の経験を生かして、いろいろな種類の紅茶の茶葉をふんだんに使った、茶葉本来の芳醇な香りを楽しめるスイーツを販売。店内の約6mの長いカウンターでは、紅茶とスイーツのペアリングが楽しめます。

左から「桜餡プリン」1980円（税別）、「メロンミルクとモルゲンタウ」2020円（税別）

おすすめは、ロンネフェルトの紅茶を使用したかき氷。写真は左から、桜あんプリンミルクティのかき氷「桜餡プリン」と、生メロンミルクとグリーンティーのかき氷「メロンミルクとモルゲンタウ」です。

一見想像がつかない組み合わせですが、食べてみると、とても相性がいいことに驚くはず！ 紅茶かき氷を追求してきた「Tea Sweets Lab. CONTENART」だからこそです。ほかにも、季節の食材を使ったかき氷も楽しめます。

紅茶本来の味を楽しめるように研究を重ねて作られた紅茶スイーツ。ぜひ一度味わってみてください。

■Tea Sweets Lab. CONTENART（てぃー すいーつ らぼ こんてなーと）

住所：東京都渋谷区代々木 1-42-14 村野ビル1F

TEL：03-6778-0198

営業時間：11時30分〜18時

定休日：月曜

■参考記事：“代々木ヴィレッジ”の紅茶のかき氷人気店が「紅茶のスイーツ店」を代々木にオープン（配信日：2020.01.18）



代々木上原駅から5分ほど歩くと見えるカラフルなお店が、アルゼンチン発祥のジューシーでスパイシーなチョリソーが堪能できる「チョリパン」の専門店、「ミ・チョリパン（み ちょりぱん）」です。

アルゼンチンで愛されているソウルフード「チョリパン」と、旅行中に運命的な出合いを果たした店主が、なんと現地のお店に弟子入り。本場の知識や技術を身につけたあと、ここ代々木上原にチョリパンの専門店を開業しました。

「スペシャルチョリパン」1490円

イチオシメニューはトマトやレタスをはじめとしたフレッシュな野菜と、アルゼンチンサルサなどのスパイスを、縦割りにした大きなチョリソーと共にサンドした「スペシャルチョリパン」です。ふかふかのパンに、シャキシャキでみずみずしい野菜。そして表面がカリッと焼かれた、とってもジューシーなチョリソーのうまみが口のなかにあふれ…これは、おいしい！

遠く離れたアルゼンチンで、人々に愛されている「チョリパン」。そんな異国のソウルフードを本格的に楽しめるのは、日本中を探してもきっと「ミ・チョリパン」ぐらい！ ぜひ一度味わってみて。

■参考記事：ジューシーでスパイシー！ここでしか食べれない絶品チョリソーのサンド（配信日：2018.08.17）



Shop.5

【代々木上原】飲み放題！ スリランカの高級紅茶専門店／MLESNA TEA 代々木上原

代々木上原駅から徒歩約2分にあるスリランカの高級紅茶専門店「MLESNA TEA代々木上原（ムレスナティー よよぎうえはら）」。

スリランカの専門機関「セイロンティーボード」にて品質管理基準を満たした、100％ピュアなセイロンティーだけを使用しています。最高級の茶葉に日本人好みの天然香料を施した、「ムレスナティー」オリジナルの味わいは、多くの紅茶ファンに愛されています。

店内ではなんと、140種類以上の紅茶を平日は無制限（土・日曜、祝日は2時間制）で何杯も楽しむことができます。知識や技術に長けた紅茶いれる専門スタッフが、1杯ずつ時間をかけて丁寧にいれてくれる様子をカウンター席から見ることができるのもお店の特徴。飲み終わるタイミングで次の紅茶が運ばれてくるというぜいたくなシステムです。

ホットケーキやスコーンなど、紅茶のおともに欠かせない手作りスイーツも絶品揃いで、紅茶とのセットメニューでもオーダー可能。ランチにはカレーもいただくことができます。

紅茶の世界にどっぷり浸ることのできる「MLESNA TEA 代々木上原」。紅茶好きの方はもちろん、そうでない方も紅茶の魅力を知るいい機会になるはず！

※紅茶飲み放題のみの注文の場合、及び混雑時は3時間制。飲食利用の場合は無制限で利用することができます

■MLESNA TEA 代々木上原（むれすな てぃー よよぎうえはら）

住所：東京都渋谷区大山町46-10 J’sビル代々木大山1F

TEL：03-6407-9150

営業時間：11〜19時（フード18時LO、ドリンク18時30分LO）

定休日：木曜

■参考記事：140種類以上の紅茶が飲み放題！代々木上原「MLESNA TEA（ムレスナティー）」で至福のホットケーキとともに召し上がれ（配信日：2022.05.08）



代々木公園駅または代々木八幡駅から徒歩約4分、人気の“奥渋谷”エリアにある「ホルン（ほるん）」は、松濤のビストロ「urura（ウルラ）」、富ヶ谷のカフェ「mimet（ミメ）」、ベトナム料理店「ヨヨナム」などの話題店の系列店。

それらの店舗で人気のパンやケーキも購入できるとあって、最近話題のパティスリーです。1階にはショップと厨房、地下にはイートインできるカフェスペースが設けられています。

「いちごのタルト」1150円

いちごがたっぷりと入ったぜいたくな「いちごのタルト」は、サクサクのタルト生地となめらかなディプロマットクリーム（生クリーム+カスタード）、生クリームを使用した、さまざまな食感を楽しむことができる季節限定の人気商品です。こちらは5月中旬頃まで、その他の季節は旬のフルーツを使用したタルトを販売しています。

系列店のビストロやカフェで話題となっていた「バスクチーズケーキ」は濃厚ながら、シンプルで飽きの来ない味わいになるようこだわって仕上げているそう。

季節ごとに変わる旬のフルーツを使用したケーキも楽しみです。ぜひ「ホルン」を訪れてみてくださいね。

■ホルン（ほるん）

住所：東京都渋谷区上原1-2-1-101

TEL：03-6804-8265

営業時間：10〜19時（カフェ 10〜17時／クレープの提供 12〜18時）

定休日：不定休

■参考記事：代々木公園で話題の「ホルン」で、洗練された生ケーキと焼きたてパンを堪能♪（配信日：2021.10.23）



代々木上原駅から徒歩約1分のところにある「終日ONE（しゅうじつわん）」。一見お花屋さんのような、緑あふれる外観が目印です。

クラフトビールとダイニングバーの「終日ONE」、お花屋さんの「終日フラワー」、「終日喫茶」の3つのお店を同じ空間で楽しむことができるんです。

入ってすぐのカウンターが「終日喫茶」。さらに奥に進むと「終日ONE」のカウンターがあり、こちらでオーダーすると席まで持ってきてくれる仕組みです。

「魯肉飯と肉燥飯プレート」1200円（休日は1400円）

「魯肉飯と肉燥飯プレート」は、台湾でお馴染みのメニュー。お肉がたくさん入ってとてもボリューミー！ タレが染み込んだお肉は、ご飯が進むこと間違いなしです。副菜もたくさん添えてあり、見た目も鮮やかなプレートです。

朝の時間に、緑やお花をながめながらゆっくり過ごすのにもぴったりなお店です。帰りにお花を買って帰れば、日常をさらに楽しくしてくれますよ。

■参考記事：お花屋さんじゃないの!?“オトナの秘密基地”のような空間に驚くおしゃれカフェ（配信日：2019.09.02）



Shop.2

【代々木公園】気に入ったお皿は買って帰れる！ 食器店併設の食堂／MEALS ARE DELIGHTFUL

代々木公園駅から徒歩約5分にある「MEALS ARE DELIGHTFUL（みーるず あー でらいとふる）」。ここは、食器店「DISHES（でぃっしーず）」と、おいしい家庭料理が味わえる食堂「MEALS（みーるず）」、料理教室やテーブルコーディネート講座が開催される「富ヶ谷食事研究所」が一体となった、「食事は楽しい」がコンセプトの複合施設です。

2階の「MEALS」は、おいしさにこだわって作る月替わりのお食事を楽しめる食堂カフェです。オープンキッチンから聞こえる調理の音やおいしそうな匂いは、どこか懐かしい家庭の台所のような雰囲気。「DISHES」で取り扱う食器を実際に使って料理を提供してくれるところもポイントです。

こちらでいただける定食は「meal A」「meal B」の2種類（各2400円）。「一汁三菜」を基本スタイルとしていて、メインのおかずにお肉か魚かが選べるようになっています。メニューは二十四節気に合わせて月替わりとなっていて、近くで働く人のリピート率も高いそう。

奥渋谷で食器を通じて素敵なライフスタイルを提案している「MEALS ARE DELIGHTFUL」。まずは2階の「MEALS」で食事して、気に入った食器を1階の「DISHES」で購入するのも素敵ですね。

■参考記事：気に入ったお皿は買って帰れる！食器店併設の渋谷の食堂「MEALS」（配信日：2018.11.26）



Shop.3

【初台】誰にも邪魔されない…静かで安心できる“2.5時間”／本の読める店 fuzkue

“本の読める店”をコンセプトとしたカフェ「本の読める店 fuzkue（ふづくえ）」。木製の本棚と窓に面したカウンター、落ち着いた一人がけのソファ。店に入った瞬間、「あ、一人用の席ばかりだ」と気がつきます。「fuzkue」には、対面して座る席がありません。同じ空間にいる客同士が、お互いの時間を尊重しあって過ごせる場所だということが伝わってきます。

「ごぼうときのこの和風キーマカレー おばんざい 3種盛り」1300円

お店では時間を気にせず本を楽しむための食事や飲み物を用意しています。「ごぼうときのこの和風キーマカレー おばんざい 3種盛り」は、五穀米と野菜が中心のヘルシーな味わいが楽しめる、店長手作りのオリジナルカレー。

お客さんの平均滞在時間は“2.5時間”だそう。一人で静かなときを楽しむのに必要な時間を、改めて感じる数字です。「ひとつの趣味として読書を守りたい」という店長の願いが詰まった「fuzkue」は、同時に店を楽しむお客さん一人ひとりの心や時間を守っています。喧騒に疲れた心に、安らかな静けさをプレゼントしてみては？

■参考記事：本の読めるカフェ「fuzkue」が守る、静かで安心できる“2.5時間”（配信日：2018.05.17）



代々木公園駅から徒歩約1分。「ちょっとよそゆきの朝ごはん」が楽しめる隠れ家カフェ「プルミエメ（ぷるみえめ）」です。

レトロなビルの2階にあがると、そこに広がっているのは、緑のニュアンスカラー、店内のいたるところに置かれた植物、そして木にこだわったというテーブルやイス。朝ごはんのイメージにぴったりな、さわやかな空気が流れ、心からリラックスできる空間になっています！

「ムイエットプレート」1700円

お店の大きな特徴は、ライブ感。鉄板を囲うように設けられたカウンター席では、ライブ感たっぷりに作られていく料理を間近で見ることができます。じゅうじゅうという音や、おいしそうな匂いがお店に満ちて、幸せな気持ちにさせてくれるのです！

鉄板からカウンターに届けられたのは、看板メニュー「ムイエットプレート」。ムイエットとは、細長い食パンのことで、フランスでは定番の朝ごはんなんだとか。

「プルミエメ」では、予約制の個室も完備。1時間2000円で個室を友達と囲むことができます。このご時世でも、安心して楽しめるのはうれしいですね！

■参考記事：代々木公園で素敵モーニングを。隠れ家カフェ「プルミエメ」でちょっとよそゆきの朝ごはん！（配信日：2022.05.05）



Shop.5

【明治神宮前・原宿】隠れ家カフェで、おひとりさまを満喫／sorama coffee

賑やかな若者の街、というイメージがある原宿。そんな原宿のイメージをいい意味で裏切ってくれる、おひとりさま時間を堪能するのにぴったりなカフェが、ラフォーレ原宿の裏側にある隠れ家カフェ、「sorama coffee（そらま こーひー）」です。

店内に入ると、ふわりと鼻孔をくすぐる、お菓子とコーヒーのいい香り…！ 定番のチョコチップクッキーやオートミールビスケット、季節ごとにかわるパウンドケーキやクランブルケーキなど、こだわりと愛情がたっぷり詰まったお菓子ばかりです。

おひとりさまが多く訪れるこちらのカフェ。気さくで優しい店主とのコミュニケーションも、楽しみにしたいポイントです。オーダー以外のタイミングでもつい話したくなってしまう魅力を持っている、素敵な店主さん。一人できりもりしているからこそ、それぞれのお客様に目が行き届き、丁寧な接客ができるのだそう。また、「sorama coffee」では、店主との交流だけでなく、お客様同士の交流もあるのだとか。

ひとりで行くからこそ、新しい出会いが待っている…そんな素敵な世界が、この小さなお店には広がっていました。

■sorama coffee（そらま こーひー）

住所：東京都渋谷区神宮前1-12-6 ドヒビル1F

TEL：03-3423-2370

営業時間：営業日によって変動あり

定休日：不定休

※都合により臨時休業、時間変更となる場合がありますので、最新情報は公式SNSにてご確認のうえ、おでかけください

■参考記事：本当は秘密にしたい…！ラフォーレ原宿裏で見つけた「隠れ家カフェ」で、おひとりさま時間を満喫しよう（配信日：2020.10.21）



Shop.6

【代々木上原】ニューアメリカンな朝食で素敵な1日をスタート！／YOU KNOW WHAT

バラエティ豊かな朝食が食べられると話題の「YOU KNOW WHAT（ゆー のう わっと）」は、代々木上原駅を出るとすぐに見えてきます。

シーンに合わせてさまざまな使い方のできる地域に密着したオールデイダイニング。店内は、ブルックリンの街角にある小さなイタリアンレストランをイメージしたおしゃれな雰囲気です。

ブレックファーストはアメリカ、ランチ&ディナーは石窯で焼き上げるナポリピッツァや手打ちパスタ、肉や魚などのメイン料理が楽しめるイタリアンレストランに移り変わっていくオールデイダイニングで、各国からインスパイアされた新しいスタイルのフードカルチャーを提案しています。

「ビッグブレックファスト」2310円

朝からしっかりと食べたい人におすすめのメニューが「ビッグブレックファスト」です。パンにソーセージ、ポテト、スクランブルエッグと、アメリカでは伝統的な朝食のスタイルがギュッと詰め込まれています。

そのほか、フルーツたっぷりの「ブルックリンパンケーキ」1500円など、朝食ブームの火付け役となったメニューも。朝からビタミンをたっぷり補充できるのがうれしいですね。

おしゃれな空間で朝から好きなものを食べれば、1日のいいスタートが切れること間違いなしです！

■YOU KNOW WHAT（ゆー のう わっと）

住所：東京都渋谷区上原1-30-1 1F

TEL：03-6886-5330

営業時間：9〜22時

定休日：無休

■参考記事：朝からステーキ!?いろいろ選べるアメリカンな朝食で素敵な1日をスタート（配信日：2018.08.29）



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●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

