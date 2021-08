【Huluランキング】あのガールズドラマの快進撃が止まらない！（8月17日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、8月11日(水)から17日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『東京リベンジャーズ』

2.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

3.『僕のヒーローアカデミア』

4.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

5.『ボイスII 110緊急指令室』

6.『転生したらスライムだった件』

7.『名探偵コナン』

8.『ボクの殺意が恋をした』

9.『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ!』

10.『しゃべくり007』

海外ドラマ作品トップ10

1.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

2.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

3.『ウォーキング・デッド』

4.『THE HEAD』

5.『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』

6.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

7.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』

8.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

9.『9-1-1: LONE STAR』

10.『デスパレートな妻たち』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『古代の宇宙人』

2.『ブリティッシュ ベイクオフ』

3.『アメリカズ・ゴット・タレント』

4.『甦る! エジプトに眠る財宝』

5.『サベージ・キングダム』

6.『工場ケンガク! 〜たべものが出来るまで』

7.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

8.『名車対決! 夢のスーパーカー』

9.『発掘! 砂漠に眠るファラオの謎』

10.『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』

アジアドラマ作品トップ10

1.『彼女はキレイだった』

2.『復讐のカルテット』

3.『初対面だけど愛してます』

4.『花郎〈ファラン〉』

5.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

6.『スイッチ 〜君と世界を変える〜』

7.『神との約束』

8.『私のIDはカンナム美人』

9.『秘密の女たち』

10.『トンイ』

総合部門では、アニメ『東京リベンジャーズ』が2週連続でトップをキープ。公開中の実写映画は興行収入が35億円を突破するなど、「東リベ」旋風の勢いは止まらない。次点に控えるのは、こちらも前週と同じ順位を保っている戸田恵梨香と永野芽郁W主演の『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』。この2作のトップ争いはまだまだ続きそうだ。

8月13日、ついにデビューメンバー7名が決定した『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』は前週から1つ上がって4位につけている。8月20日からは、メンバーが富士急ハイランドに行った際の様子などを収録した未公開映像「裏・THE FIRST」の独占配信もスタート。さらに、ボーイズグループ"BE:FIRST(ビーファースト)"デビューまでの軌跡を追ったドキュメンタリー「あの日のTHE FIRST」が9月から独占配信される。

海外ドラマ部門の1位は、7月下旬から4週続いて『THE HEAD』は、6位から4位にアップと粘りを見せている。

6月からFOXチャンネルにて日本初放送が開始している『9-1-1:LA救命最前線』のスピンオフドラマで、すでにシーズン3への更新も決まっている。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、ヒストリーチャンネルで2009年から放送されているドキュメンタリーシリーズ『古代の宇宙人』が2週連続で1位を獲得。もしも古代の宇宙人が地球を訪れていたなら、彼らは何者でいったいどこからやってきたのか......。古代から現代までに続く宇宙人の目撃情報や現象を取り上げ、謎に迫る。

アジアドラマ部門では、『梨泰院クラス』のパク・ソジュン主演『彼女はキレイだった』(2015年)が3週連続でトップ。本作は、地上波で放送中の小芝風花と中島健人(Sexy Zone)の2人を主演とした日本版の原作にあたる。そして2位に初登場したのは『復讐のカルテット』。同じ日、同じ時に家族を亡くした3人の女性が、事故の原因となった女への報復を決意する復讐劇だ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』Huluで完全版を独占配信中 ⒸBMSG/『古代の宇宙人』シーズン1〜5 Huluで配信中 © 2021 A&E Television Networks. All rights reserved./『9-1-1: LONE STAR』シーズン1 HuluのFOXチャンネルで配信中 ©︎ 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./『彼女はキレイだった』Huluで配信中 © 2015 MBC