中古のゲームハードやソフトを手に入れたとき、そこに名前が書いてあったら、元の持ち主がどんな人物だったのか気になってしまうことでしょう。

懐かしのゲームボーイカラーに書いてあった名前をネットで呼びかけたところ、本人との接触に成功した例がありました。

I don't know if he'll see this but I hope that Josh Taylor . : Reddit,Alan Rodriguez - Unsplash

I don't know if he'll see this but I hope that Josh Taylor would love to know that his Gameboy Color still gets played too this day. And is in one piece.pic.twitter.com/dd3hE6ckqz