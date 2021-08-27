Ž¢60ÅÀ²È»öŽ¥°é»ù¤ÎÉ×¤òµö¤»¤º¼«Çú¥Ö¡¼¥á¥é¥óŽ£¥ï¥ó¥ª¥ÚÃÏ¹ö¤ËÅ¾¤²Íî¤Á¤ëºÊ¤Î¼«¶È¼«ÆÀ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÈøÀÐÀ²¡Ø¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Ï¤ë¤Î¥é¥¤¥Õ¥·¥Õ¥È½¬´·½Ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥ï¡¼¥Þ¥ÞÉ¬¿Ü¥¹¥¥ë¡ÖÂ°¿Í²½ËÉ»ß½Ñ¡×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹
°é»ù¤Ï¡¢3¼ï¤ÎÏ«Æ¯¤ò°ìÅÙ¤Ë¤³¤Ê¤¹½ÅÏ«Æ¯
¡Ö±Ø¤Ë¤Ä¤¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¡ÖÂè1²ó ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ Æ¯¤¯¥Ñ¥Ñ¥Þ¥ÞÀîÌø¡×Æþ¾ÞºîÉÊ¡Ë¡£¥±¥¢¤¹¤ëÂ¦¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ä¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë°ì¶ç¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀµÄ¾¡¢°é»ù¤ÏÂÎÎÏ¾¡Éé¡£»ä¤ÏËÜ²»¤Ç¤Ï¡Ö»Å»ö¤è¤êÈè¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾®À¼¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èè¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°é»ù¤òÏ«Æ¯¤Î¼ïÎà¤ÇÊ¬Îà¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¤Ë¤Ï¡ÖÆ¬Ç¾Ï«Æ¯¡×¡ÖÆùÂÎÏ«Æ¯¡×¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°é»ù¤òÊÝ°é»Î¶ÈÌ³¤È¸«¤Ê¤»¤Ð¡¢¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬Ç¾Ï«Æ¯¤äÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
´¶¾ðÏ«Æ¯¤È¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÀº¿À¤òÆÃÊÌ¤Ê¾õÂÖ¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍ¶È¯¡¢ÍÞ°µ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿¦Ì³¤Ë¤¹¤ë¡¢Àº¿À¤È´¶¾ð¤Î¶¨Ä´¤¬É¬Í×¤ÊÏ«Æ¯¡×¡Ê¼Ò²ñ³Ø¼ÔA¡¦R¡¦¥Û¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ°é»Î°Ê³°¤Ë¤â¡¢´Ç¸î»Õ¤ä²ð¸î½¾»ö¼Ô¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°é»ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¹¡£¡Ö´¶¾ðÏ«Æ¯¤Ï¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸þ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¦¶È¤òÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÍÞ°µ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡Ë¡£
»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ã¤¿¿Æ¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¤³¤Î´¶¾ðÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤È°ã¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤±¤Ë¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿²ÉÔÂ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ËÂÎ¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ê¤É¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡ÊÆùÂÎÏ«Æ¯¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËºÙ¤«¤Ê¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢À®Ä¹¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡ÊÆ¬Ç¾Ï«Æ¯¡ËÇÄ°®¤äÂÐ±þ¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂ°¿Í²½ËÉ»ßÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦
¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Ç°é»ù¤À¤±¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¤½¤ÎÉéÃ´¤ò1¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÂ°¿Í²½ËÉ»ßÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ°¿Í²½¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤ÈÌäÂê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢²ò·è¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾ðÊó¤ä»Å»ö¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁÈ¿¥¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¬²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¾ðÊó¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¡ÖÂ°¿Í²½¡×¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÆÃÄê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ä¤¯¡ÖÂ°¿Í²½¡×¤òËÉ¤°¤è¤¦¤Ë»ÅÁÈ¤ß¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¡Ê»Ò¤É¤â¤ÎÉÂµ¤¤ä·çÀÊ¤Ê¤É¡Ë¤Ç»Å»ö¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¢¤«¤éÂ°¿Í²½¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ»Å»ö¤ò³«¼¨¤·¤¿¤ê¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤Î»ñÎÁ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ÊÄ½¤Ï¤É¤³¤Ç¤ï¤«¤ë¤«¡¢Ã¯¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¬Æü¡¹ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂ°¿Í²½ËÉ»ß¤ÎºÓÇÛ¤¬¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢²ÈÄí¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö½ÅÍ×¤ÊÇ½ÎÏ¡×¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ÈÄí¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¡ÖÂ°¿Í²½ËÉ»ß¡×¤Î¥³¥Ä
ÁÈ¿¥¤ä¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡ÖÂ°¿Í²½¡×ÌäÂê¡£µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¶ÈÌ³¤¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£
¢ ÀìÌçÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶³ÐÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡Ê¹ÔÆ°¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
£ ÆÈÀê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¶ÈÌ³¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£
Â°¿Í²½¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥¥ë¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤ÎÂç»ö¤Ê1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²È»ö°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÎÌò³ä¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ë¡ÖÂ°¿Í²½¤·¤¿¶ÈÌ³¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¤äÁÝ½üÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦¡Ö¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É×¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡Ë¡¢ºî¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êª¤Î¼ýÇ¼¤ä¼êÇÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö¡û¡û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡áÂ°¿Í²½¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÌô¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¿©ºà¤ÎÃíÊ¸¤äÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤ÎÊä½¼¤â¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤Î¼êÇÛ¡¢½àÈ÷Êª¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
°é»ù¤Ï´¶¾ðÏ«Æ¯¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ï¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¡ÖÃåÂØ¤¨¤â¥Þ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö´¶³ÐÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¹ÔÆ°¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°é»ù¤Î¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤¤¡×¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤ä¤ëÊ¬¡¢Â¾¤Î²È»ö¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÇÛ¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤ò±ß³ê¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Îºî¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤ÇÂ°¿Í²½¤µ¤»¤º¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¿¦¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÄíÆâ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡×¤Î²ÈÄí¤Û¤É¡¢²¿¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¥Þ¥Þ¤Ç¤â¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÊÉáÃÊ¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢Ìô¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¡¢Â°¿Í²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂ°¿Í²½ËÉ»ß½Ñ¡×¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤¹¤Ë¤Ï¡©
ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢·Ð¸³¤ËÈ¼¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢°ÍÍê¤¹¤ëÁê¼ê¡ÊÉ×ÉØ¤É¤Á¤é¤«¡Ë¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â°¿Í²½¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë´°àú¤òµá¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£6³äÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂÎ²¹·×¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¾å¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¤¬É³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Û¤é¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¡¢¤¢¤Î°ú¤½Ð¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥Î¤Î½»½ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯È¢¤òÃÖ¤¯¡¢¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡ÊÁÄÉãÊì¤ä¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂ¾¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¤½¤Îºî¶È¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Â°¿Í²½¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¡Ö´¶³ÐÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë
´¶³ÐÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ªÀ¤ÏÃÁê¼êÆÃÍ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÎã¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈºÂ¤ë¤È¤¤Ï±¦Â¦¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Ïº¸¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤¿¤á¡¢Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´¶³ÐÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤À¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤¤¤ë»þ´Ö¡×¤ò¶èÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Î¹ÔÆ°ÀÕÇ¤¤òÁ´Éô¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ëÁê¼ê¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡Ö¹ÔÆ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥´¡¼¥ëÃ£À®¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¤È¡¢¹àÌÜ¤Þ¤Ç¹ÔÆ°¤òºÙÊ¬²½¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â°¿Í²½ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹ÔÆ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤·¡¢¡Ö´¶³ÐÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢Ã´Åö¼Ô¡ÊÉ×¤ä¥·¥Ã¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ê¤É¡Ë¤Ë·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î´¶³Ð¡×¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö´¶³ÐÅª¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¡×¤È¸ý¤ò¶´¤µ¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÈøÀÐ À²¡Ê¤ª¤¤¤·¡¦¤Ï¤ë¡Ë
Voicy¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£
³°»ñ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë16Ç¯¶ÐÌ³¤·¡¢¤¦¤Á6Ç¯¤Ï´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÃæ¡¢¡ÖÊ¬²ò»×¹Í¡×¤Ç»þ´Ö¤òÇ±½Ð¡£¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é»Ä¶È0»þ´Ö¤òÃ£À®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¼ÒÆâÉ½¾´¤ËÆ³¤¯¡£¤½¤ÎËµ¤é¡¢È¯¿®¶È¡¦ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¡¦¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¡¢¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò°÷°Ê³°¤Ç¤Î¼ýÆþ·ÐÏ©¤ò¼¡¡¹¤È³ÎÊÝ¡£2020Ç¯4·î¤Ë²ñ¼Ò°÷¤òÂ´¶È¡£²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¡Övoicy¡×¤Ç¤Ï1000Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¤¨¤òµÏ¿¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥Ý¥¹¥Ñ¥àfukuoka¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£2»ù¤ÎÊì¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ä¤á¤ë»þ´Ö½Ñ 24»þ´Ö¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡§@wa_mamaharu¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§@waamamaharu
----------
¡ÊVoicy¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ ÈøÀÐ À²¡Ë