現地時間20201年8月26日、Android版のNetflixアプリで「Stranger Things(ストレンジャー・シングス 未知の世界)」の既存ゲーム2作を配信開始しました。ただし、配信対象地域はポーランドのみとなっています。

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY— Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

As it turns out, “Netflix Gaming” isn’t a streaming service [Updated] | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2021/08/the-shape-of-netflix-gaming-is-smartphone-only-debuts-via-test-in-poland/

Netflix Now Testing Integrated Mobile Games in Poland - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/08/26/netflix-mobile-games-testing-poland/

Netflixは2021年第2四半期の投資家向け報告の中でゲーム配信計画を明かしており、2021年7月にはストリーミングサービス加入者に対してモバイル端末向けのゲームを追加料金なしで配信する予定だと報じられました。

Netflixのゲーム配信サービスは追加費用なし&モバイル向けとなる模様 - GIGAZINE

そして2021年8月26日、Netflixは同社の独占配信作品の中でも世界的人気を誇る「ストレンジャー・シングス 未知の世界」を題材としたAndroid版アプリを、ポーランド限定で試験的に配信開始しました。実際に配信されたタイトルは、2017年リリースの「Stranger Things:1984」と2019年リリースの「Stranger Things 3:ザ・ゲーム」の2種で、利用はNetlifx加入者に限られますが、広告やアプリ内課金はありません。

このテスト版で配信されたタイトルはAndroid端末に直接ダウンロードされるそうで、「GoogleのStadiaやMicrosoftのXbox Game Passのようにクラウドゲームサービスになるのでは」という事前の予想は覆された形です。

今回の試験地域にポーランドが選出された理由は不明ですが、IT系ニュースサイトのArs Technicaは「ポーランドはゲームとアプリのローンチに関して人気の試験地域となっています」と述べ、その例としてソニーが有料会員サービス「PlayStation Plus」加入者向けの映画・TVドラマ見放題サービスをポーランドで試験した一件を挙げています。

ソニーが映画やTVドラマの見放題サービスを「PlayStation Plus」で試験スタート - GIGAZINE