±ÑÀ¯ÉÜ¤Î£±£°Æü´Ö¼«¼ç³ÖÎ¥¤Ë£Æ£É£Æ£Á¤¬ÆÃÎã¤ÇàÌÈ½üáÍ×ÀÁ¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÇÈÌæ
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î²ñÄ¹¡Ê£µ£±¡Ë¤¬±Ñ¹ñ¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼óÁê¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¸¡±ÖÌÈ½ü¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï£¹·î¤Î¹ñºÝ¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼¤Ç±ÑÀ¯ÉÜ¤¬Äê¤á¤¿£²£¶¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¹ñ¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÇÉ¸¯¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îµ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ËÌá¤ëºÝ¤Ë£±£°Æü¤Î¼«¼ç³ÖÎ¥´ü´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥°Â¦¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î²ñÄ¹¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂåÉ½¤Ø¤ÎÁª¼êÇÉ¸¯¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ÛµÞ¤«¤Ä½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¡×¤È¤·¤Æ±Ñ¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦Ê¸²½¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤ÏÅÏ¹Ò¤¹¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤À©¸Â¤Î²¼¤ÇÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¤½£Áª¼ê¸¢¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌÈ½ü¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆÃÎã¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤ÏÆîÊÆ½ô¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤ÉËÌÃæÊÆ¤Î¹ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÆ±¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î£±£¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌó£¶£°¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×ÇÕÍ½Áª¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇÉ¸¯µñÈÝ¤â¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î°ÕÌ£¤ÇÀµÅö¡×¡Ö¡Ê±ÑÀ¯ÉÜ¤¬¡ËÇ§¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÇ§¤á¤¿¤é¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤â¤³¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£