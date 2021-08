ネットマーブルより、マーベルとタッグを組み開発した新作スマートフォン向けオープンワールドRPG「マーベル・フューチャーレボリューション」が本日8月25日(水)、全世界240の国と地域で正式リリースされた。App StoreおよびGoogle Playにて無料でダウンロードできる。

「マーベル・フューチャーレボリューション」は、マーベル初のスマートフォン向けオープンワールド・アクションRPG。ネットマーブルとマーベル・エンターテインメントのコラボレーション作品の第2弾で、全世界で1億2千万人以上が楽しんだ大ヒットスマホゲーム「マーベル・フューチャーファイト」の後継作品だ。



高額な賞金がかかる冒険や、ユニークなミッションやゾーン、恐ろしい敵からの絶え間のない脅威が盛り込まれた世界を舞台に、数十年にわたるマーベルの伝説にインスパイアされた完全オリジナルのストーリーが展開される。愛するスーパーヒーローとなり、この世界を旅しよう。

<特徴・遊び方>リリース時には8人のスーパーヒーローが登場



「マーベル・フューチャーレボリューション」は、マルチユニバースの様々な地球が融合し、全く新しい地球「プライマリーアース」を形成するところから始まる。プレイヤーは、新たに結成されたスーパーヒーローチーム「オメガフライト」のエージェントとして、果てしない脅威から「プライマリーアース」を守る。



リリース時には「ブラック・ウィドウ」「キャプテン・アメリカ」「キャプテン・マーベル」「ドクター・ストレンジ」「アイアンマン」「スパイダーマン」「スター・ロード」「ストーム」の8人のプレイアブルなスーパーヒーローが登場し、ヒーローごとに4億通り以上のコスチュームの組み合わせから、自分のヒーローの外見を選択可能だ。



ハイテク都市「ニュー・スターク・シティ」から「ヒドラ帝国」「ザンダース」「ミッドガルディア」「サカール」などのユニークなゾーンまで、様々なゾーンでマーベルオリジナルのランドマークや、伝説のキャラクター、ファンお気に入りのストーリーやイベントに直接結びつく、オマージュミッションなどを発見できる。



また、プレイヤーはメインストーリーに沿った「エピックミッション」や、サブストーリーをアンロックする「サイドミッション」にも参加可能。

ゲームが進むにつれて、ブリッツ、特殊作戦、レイドなどのマルチプレイヤー・コンテンツがアンロックされ、「ウルトロン」、「M.O.D.O.K.」、「イエロージャケット」、「サノス」などのマーベルで最も邪悪な敵や、「ザ・ハンド」、「A.I.M.」、「ヒドラ」などの強力な悪の組織と戦うことになる。

明日8月26日(木)にトレーラーやプレイ映像、特別映像をお披露目



本作のリリースを記念して、ファンの皆様に複数のイベントが用意されている。まず、明日8月26日(木)午前3時より開催されるGamescomのオープニングナイトライブでは、本作の最新トレーラーをお披露目。

8月26日(木)午前9時からは、ライブストリーム「Marvel LIVE!」の全く新しいエピソードを開催し、YouTube、Twitter、Facebook、Twitchを通じてエキサイティングなCGトレーラーやゲームプレイ映像、ニュースを公開予定だ。



さらに8月26日(木)正午12時からは、本作の特別演奏を「マーベル・フューチャーレボリューション」公式YouTubeチェンネルにてストリーミング配信。なお、フルサウンドトラックは現在ダウンロード可能となっている。

リリースにあたってのコメント(原文ママ)



・ネットマーブルUS社長 サイモン・シム(Simon Sim)

独創的な技術、マーベルとの高度な協力関係、そして共通のビジョンによって、我々はモバイルゲームの体験を高め、忠実なビジュアル、大規模な戦闘、そしてネットマーブルの“レボリューション”というラベルを自信を持って付けることができるゲームプレイの水準を提供することができました。『マーベル・フューチャーレボリューション』を発表して以来、世界中のコミュニティから寄せられた圧倒的な反響は、ファンの期待に応えていることを示す確かな証拠です。



・マーベルゲームズ クリエイティブ担当副社長 ビル・ローズマン(Bill Rosemann)

ネットマーブルとマーベルのチームは、世界中のプレイヤーに革新的な体験を提供するために、コミックの世界を深く掘り下げて、象徴的な場所やファンのお気に入りのキャラクターを、驚くような新しい組み合わせで再構築した広大なオープンワールドを作り上げました。私たちの核心は、私たち全員が生涯のマーベルファンであり、他のマーベルファンのためにゲームを作っているということです。マーベルへの真の愛情と、自由に行動できる素晴らしいスキルを持った協力者とが組み合わさったとき、魔法が起こるのです。

▼無料ダウンロードはこちら

【アプリ情報】

■マーベル・フューチャーレボリューション

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

配信開始日:2021年8月25日

対応端末:iOS / Android OS

提供元:Netmarble Corp.

開発元:Netmarble Monster Inc.



(c)2021 MARVEL (c)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. 2021 All Rights reserved.

