30°Ê¾å¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÃÇ¤é¤ì...¡¡µßµÞÍ×ÀÁ¤Î¥³¥í¥Êµ¿¤¤ÃËÀ¤¬»àË´
ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¤ÇµßµÞÍ×ÀÁ¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤¬¡¢30»ÜÀß°Ê¾å¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤òÃÇ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
8·î18Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡¢»ÔÀî»ÔÆâ¤Ë½»¤à62ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÄï¤«¤é¡Ö·»¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï39ÅÙ¶á¤¯¤Î¹âÇ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤âµ¿¤¤¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤òÃµ¤·¤¿¤¬¡¢30»ÜÀß°Ê¾å¤«¤éÃÇ¤é¤ì¡¢ÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë50kmÎ¥¤ì¤¿¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ÔÀî»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤¬É¯Ç÷(¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯)¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë´µ¼Ô¤ÎÈÂÁ÷Àè¤òÃµ¤¹¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£