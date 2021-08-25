¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¿ûÇÈ¤ÎÉ´²»¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¡Ö¥â¥Í¤Î»öÂç¹¥¤¤¸¤ã¤ó!!¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè15½µ¡ÖÉ´²»¤ÈÌ¤ÃÎ¡×¡ÊÂè73²ó¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿ûÇÈ¡Êºä¸ý¡Ë¤¬É´²»¡ÊÀ¶¸¶¡Ë¤Ø¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×É´²»¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¤Ø¤ÎÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿ûÇÈ¡Êºä¸ý·òÂÀÏº¡Ë
¡¡É´²»¤È¿ûÇÈ¤¬2¿Í¤Ç²ñ¤¦¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌÀÆüÈþ¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤ÏÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£µ¤Àç¾Â¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¤ÃÎ¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡Èµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¡É¤ÈÉ´²»¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤½¤Îº¢¡¢¿ûÇÈ¤ÏÅÐÊÆ¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÅ·°æ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¼ª¸µ¤Ç¡¢¥µ¥ä¥«¡Ê²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ë¤¬¡ÖÀèÀ¸¤É¤¦¤«¤·¤¿¤¡¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¿ûÇÈ¤Ï¹²¤Æ¤Æ¥¤¥¹¤ËºÂ¤êÄ¾¤·¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤¤¤ä¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¡Öº£ÆüÃæ¤ËÅìµþµ¢¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤í¤½¤í»ÙÅÙ¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¥µ¥ä¥«¤Ë¡¢¿ûÇÈ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡×¤ÈÛ£Ëæ¤ÊÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¥µ¥ä¥«¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¡¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ë²ñ¤¦¤Î¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ã¤È¤«¡©¡×¤È¤«¤é¤«¤¦¤È¿ûÇÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ïÍÑ¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤¿²¿¤«Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¢¤Î¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¾¯¤·¼«Ê¬¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¥µ¥ä¥«¤¬¡ÖÀèÀ¸¡Ä¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÉ´²»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¿ûÇÈ¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤¹¡£¡¡¥µ¥ä¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É´²»¤Ø¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¿ûÇÈ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤ÁÇÄ¾¤À¤¾¡¢¤É¤¦¤·¤¿¿ûÇÈ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë±£¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¿ûÇÈÀèÀ¸¡×¡Ö¤¢¤¡¤Ã¡Ä¿ûÇÈÀèÀ¸ÁÇÄ¾¤Ç¡Ä²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥µ¥ä¥«¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜ²»¤òÏÃ¤»¤ë¤Î¤Í¡£¤¤¤¤¤è¤¤¤¤¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦·····¿ûÇÈÀèÀ¸¡¢¥â¥Í¤Î»öÂç¹¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ê°¦¤¬ÁÇÅ¨²á¤®¤Æ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãËÜµ¤¤Ç¥â¥Í¤Á¤ã¤ó¹¥¤¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£