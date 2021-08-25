Ç¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿É×¡¢Î¥º§¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡©
Ç¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢É×¤¬¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤Ï¤Æ¤ÊÆ¿Ì¾¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤ó¤Êµ»ö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢8·î20Æü¤«¤é22Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿·³ã¸©ÅòÂôÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÄê¤Î´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ï¤Æ¤ÊÆ¿Ì¾¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤Îµ»ö¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤¬½ñ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÎÈà½÷¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢É×¤¬¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é°ìÀ¸º¨¤ó¤¸¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡£¤³¤ó¤Ê¿´¾ð¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ê¤éÎ¥º§¤¬¥Á¥é¤Ä¤¯¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÎ¥º§°Æ·ï¤À¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢É×¤ÏºÊ¤ËÎ¥º§¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÍýºêÃÒ±ÑÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡üÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë°²½¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«
Ë¡Î§¾å¤ÎÎ¥º§»öÍ³¤ÏÌ±Ë¡770¾ò1¹à¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢5¹æ¤Î¡Ö¤½¤ÎÂ¾º§°ù¤ò·ÑÂ³¤·Æñ¤¤½ÅÂç¤Ê»öÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÒ´ÑÅª¤Ë¤ß¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä½¤Éü¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬ÇË¤¿¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾º§°ù¤ò·ÑÂ³¤·Æñ¤¤½ÅÂç¤Ê»öÍ³¡×¤¢¤ê¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê±²¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ö¤¸¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤è¤ê¤Ï´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÊ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤¬½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤òÍýÍ³¤ËÎ¥º§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢É×¤¬¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¡¢ºÊ¤âÆ±ÍÍ¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬°²½¤·¡¢¤â¤Ï¤ä½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤ÊÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾º§°ù¤ò·ÑÂ³¤·Æñ¤¤½ÅÂç¤Ê»öÍ³¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Î¥º§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
Íýºê ÃÒ±Ñ¡Ê¤ê¤¶¤¡¦¤È¤â¤Ò¤Ç¡ËÊÛ¸î»Î
°ì¶¶Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£Ê¿À®22Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£ÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡£ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿»þ¤«¤éÎ¥º§¡¦ÃË½÷ÌäÂê¤Î°Æ·ï¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§¹âÅçÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§http://www.takashimalaw.com