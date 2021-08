8月24日にスクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジーIV』のピクセルリマスター版を現地時間の9月8日に発売することを英語圏向けに発表した。Steamのストアページでは日本時間の9月9日にリリースすると表記されている。対応プラットフォームはSteamとスマートフォン。価格は税込で2200円となっている。

【更新 2021/8/25日 11:45】 記事初版にて「ピクセルリマスター版を9月8日に発売することを発表した。」と記載しておりましたが、正しくは「ピクセルリマスター版を現地時間の9月8日に発売することを英語圏向けに発表した。Steamのストアページでは日本時間の9月9日にリリースすると表記されている」でした。訂正しお詫び申し上げます。

なお、本記事の情報は海外向けの発表を元にしたものであり、国内での発表はスクウェア・エニックスからの続報を待ちたい。

A story of betrayal, sacrifice, and redemption awaits you.#FinalFantasy IV pixel remaster is coming to PC and Mobile on September 8th. Pre-order on Steam for a 20% discount: https://t.co/CGyiK6laXO pic.twitter.com/Kpl5CbU39e