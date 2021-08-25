¥Ô¥¯¥»¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼IV¡Ù¤¬9·î9Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£¡ÖFF4¡×¤¬¿·¤¿¤Ê2D¥É¥Ã¥È¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢ºÆ¹½À®¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤Ç¸½Âå¤ËÁÉ¤ë
¡¡8·î24Æü¤Ë¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼IV¡Ù¤Î¥Ô¥¯¥»¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Ñ¸ì·÷¸þ¤±¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Steam¤Î¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î9·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏSteam¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç2200±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú¹¹¿· 2021/8/25Æü 11:45¡Û µ»ö½éÈÇ¤Ë¤Æ¡Ö¥Ô¥¯¥»¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ò9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥»¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò±Ñ¸ì·÷¸þ¤±¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Steam¤Î¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î9·î9Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÄûÀµ¤·¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Î¾ðÊó¤Ï³¤³°¸þ¤±¤ÎÈ¯É½¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ï¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
A story of betrayal, sacrifice, and redemption awaits you.#FinalFantasy IV pixel remaster is coming to PC and Mobile on September 8th. Pre-order on Steam for a 20% discount: https://t.co/CGyiK6laXO pic.twitter.com/Kpl5CbU39e— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) August 24, 2021
¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼IV¡Ù¤Ï1991Ç¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4ºîÌÜ¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥Ð¥í¥ó²¦¹ñ¤ÎÈô¶õÄúÃÄ¡ÖÀÖ¤¤Íã¡×¤ÎÂâÄ¹¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥»¥·¥ë¤¬¡Ö¿å¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤òÃ¥¤¦Ç¤Ì³¤ò¼õ¤±Ã£À®¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é½é¤Þ¤ë¡£Ç¤Ì³¤ÎÆâÍÆ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿¥»¥·¥ë¤ÏÂâÄ¹¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤ËÉë¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï½é¤á¤ÆÀïÆ®¥Ñ¡¼¥È¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥¤¥à¥Ð¥È¥ë¡ÊATB¡Ë¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥Ô¥¯¥»¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ï¿·¤¿¤Ê2D¥É¥Ã¥È¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ºÆ¹½À®¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼IV¡Ù¤ÏSteam¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¡ÖFINAL FANTASY I-VI BUNDLE¡×¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¥Ð¥ó¥É¥ë¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈËÜºî¤ò´Þ¤à¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¥Ô¥¯¥»¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Steam:FINAL FANTASY IV¤Ï¤³¤Á¤éFINAL FANTASY IV¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é