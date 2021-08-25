¡Ø¥µ¥Þ¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù1969Ç¯Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¸«¤É¤³¤í
¡¡50Ç¯´ÖÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î³×Ì¿Åªº×Åµ¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥½¥¦¥ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢³×Ì¿¤¬¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡Ë¡Ù¡Ê8·î27Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥µ¥Þ¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥½¥¦¥ë¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
¡¡ÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÊ¹¤¤¤¿»ö¤Î¤¢¤ëÌ¾¶Ê¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥á¥í¥ó¡¦¥Þ¥ó¡×¤òÁÕ¤Ç¤ë¥â¥ó¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤1¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÎ®¹Ô¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤Ê¤¬¤é¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤À¡£
¡¡¡Ö¸üÄì¤Î·¤¤ä¥Ò¥Ã¥×¥Ï¥ó¥°¤Î¥º¥Ü¥ó¤Î¿Í¤â¤¤¤¿¤ï¡£Î®¹Ô¤ÎºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¹»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢¥É¥ê¥ó¥À¡¦¥É¥ì¥¤¥¯¡£¥¹¡¼¥Ä¤Î¿Í¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ï¡¼¥ì¥à¤Î¿Í¡¹¤ò¼Ì¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤Î¥Ï¡¼¥ì¥à¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹õ¿Í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¸µ¥Æ¡¼¥é¡¼¤Î¥¸¥à¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ï¥¢¥Õ¥í¥»¥ó¥È¥ê¥º¥à¤À¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì±Â²°áÁõ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥À¥·¡¼¥¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥Õ¥í¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡È¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÅö»þ¤Î±ÇÁü¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÊÑ¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥Ï¥Ë¥«¥ß¤Ê¤¬¤é±þ¤¨¤ë¼ã¤¤½÷À¤Î»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈÅö»þ¤Î¼Ò²ñÇØ·Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥ê¥Ö¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¤Ë¥¥å¡¼¥Ð¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£