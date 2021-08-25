À¾Ìî¼·À¥¡¢Ìö¿Ê¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡ß¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡Ö20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢µÕ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¾ï¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê27¡Ë¤¬±Ç²è¡ØÈ·¤Î·âÂàË¡¡Ù¡Ê8·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆORICON NEWS¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡ØÈ·¤Î·âÂàË¡¡Ù¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿À¾Ìî¼·À¥¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó
¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¡£¤½¤ì¤¬·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤ÈµÕ¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡£°Â¿´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÀè¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡¡Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡ª¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÇº¤ß¤Ä¤Ä¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡ØOK¡Ù¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ê!?¡Ë¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡½¡½¡£
¡¡¡Ö20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¤Ã¤«¤±¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤ÊÊý¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤é20Âå¤Îº£¤Î¤¦¤Á¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¼ã¤¤»þ¤Î¶ìÏ«¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢À¾Ìî¤Î¿´¤¬¤±¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Ç¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¤Î¤Á¡¢2018Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£½÷Í¥¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦CM¤Ê¤É¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ø¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ËÄ©¤ó¤À¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ìLEVEL2¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æ£¸¶ÎµÌé¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÈ·¤Î·âÂàË¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷Ìò¤Ç½Ð±é¡£Åß¤Ë¤Ï¹Í»¡¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î·à¾ìÈÇ¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤ª»Å»ö¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¡¢°ã¤¦¤³¤È¤ÇÇº¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÆü¡¹¡¢¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¡×¤ÇÀ®Ä¹
¡¡±Ç²è¡ØÈ·¤Î·âÂàË¡¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯2·îº¢¡¢ÉÙ»³¤Ç»£±Æ¤·¡¢´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë»£¤ê½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯È¾¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Î¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÉÔ°Â¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¡ÖÆü¡¹¡¢¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¡×¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¤Ï»£±Æ¤·¤¿¸å¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç´Ñ¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤¬ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤À¤«¤éÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤Ê¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤¿¤Ê¡¢¤ÈÈ¿¾Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¤³¤Î1Ç¯È¾¤Ç¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ö·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡×¤ÇÂè157²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦º´Æ£Àµ¸á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£¤¢¤ëÅ·ºÍºî²È¤Î½ñ¤ÅÓÃæ¤Ç¤¢¤ë¿·ºî¾®Àâ¤¬¡¢¾®Àâ¤È¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤È¸½ºß¤òÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÏÃÂêºî¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÅÅÄ¿°ì¡ÊÆ£¸¶¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄ¾ÌÚ¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Å·ºÍºî²È¡£Åìµþ¡¦¹â±ß»û¤Î¤È¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÄ»»ô¤Ê¤Û¤ß¡ÊÅÚ²°ÂÀË±¡Ë¤Ë¡¢½ñ¤ÅÓÃæ¤Î¿·ºî¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÙ»³¤Î¾®¤µ¤Ê³¹¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤ò¸µ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÄÅÅÄ¤Î¿·ºî¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤ëÄ»»ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¾®Àâ¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÏÃ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¿À±£¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë²ÈÂ²¡¢ÄÅÅÄ¤Î¸µ¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÂçÎÌ¤Î¥Ë¥»»¥¡¢°Ï¤¤¤ò½Ð¤¿È·¤Î¹ÔÊý¡¢ÄÅÅÄ¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦Î¢¼Ò²ñ¤Î¥É¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¤¢¤ÎÀã¤Î°ìÌë¤Îî°íð¡£Èà¤ÎÏÃ¤Ï¤¦¤½¡©¡¡ËÜÅö¡©¡¡Ä»»ô¤ÏÄÅÅÄ¤ÎÏÃ¤òÍê¤ê¤Ë¾®Àâ¤¬ËÜÅö¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢¡Ö¸¡¾Ú¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¶ÃØ³¤Î¿¿¼Â¡×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷¡¦¾ÂËÜ¡£Àµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ì¤â¤È¡×¤À¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ì¤Þ¤â¤È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾ÂËÜ¤Ï¡¢²¼¤ÎÌ¾Á°¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾ÜºÙ¤ÊÀßÄê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìò¡£½ÐÈÖ¤ä¤»¤ê¤Õ¤â¸Â¤é¤ì¤ëÌò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ã¤¦Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®Àâ¤È¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤È¸½ºß¤¬¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÊª¸ì¡£»î¼Ì²ñ¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¡ÖÆæ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ°ìÅÙ´Ñ¤¿¤À¤±¤¸¤ãÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡¡¤â¤¦1²ó´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×¤È¡¢ËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤ë´ÑµÒ¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢»ä¤â¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ù¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢2²óÌÜ¤ËÄÅÅÄ¤È½¨µÈ¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤¬½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤ë¤È¡¢°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î½ª¤ï¤êÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¡¢¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥é¥¹¥È¤Î20Ê¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Ãö¸Ô¿¿°á»Ò¡ÊTRON¡Ë¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§µ´Â«¹áÆà»Ò