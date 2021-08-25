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¡ÖCops seek MTA motorman who let gal pal operate D train in NYC¡×(New York Post)¤è¤ê
https://nypost.com/2021/08/15/cops-seek-mta-motorman-who-let-gal-pal-drive-d-train-in-nyc/
¡ÖTrain driver 'let girlfriend operate New York subway' on date in viral video¡×(The Daily Star)¤è¤ê
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/train-driver-let-girlfriend-operate-24772284