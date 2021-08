多くの人に囲まれながら、海面から頭を出して楽しそうに泳ぐイルカ。イルカと泳ぐツアーかと思うような光景だが、なんと野生のイルカが自ら海水浴客に近寄ってきた姿だという。尻尾を使って水をかけるなどフレンドリー過ぎるイルカに、偶然居合わせた人々は歓声を上げて喜んでいたことを『Cornwall Live』などが伝えている。

英コーンウォール州西部の港町ヘイルで今月22日、地元に住むヘレン・ウィリアムズさん(Helen Williams)が家族で海水浴に訪れていた。

ヘレンさんは姪や甥が海で泳いでいる間、フライドポテトを買いに近くの店の列に並んでいた。30分ほど並んでいた時、家族から電話がかかってきて「イルカが来たよ!」と言われたという。

一般的な海水浴場に来ていたヘレンさんは、まさかこんなところにイルカがいるはずないと思ったそうで「最初は信じていませんでしたし、フライドポテトを買うために長い間待っていたので、動かずに列に並んでいました」と当時の心境を明かした。

ところが午後7時前にヘレンさんが海で泳ぐ家族のもとに戻ってみると、本当にイルカが海面から顔を出しており、近くにいた海水浴客の周囲を泳ぎ回っていたのだ。

「一生に一度の経験だ」と仰天したヘレンさんは、急いでカメラを起動して動画を撮影した。映像には浮き輪を付けて泳ぐ人や、パドルボードに乗っている人の姿が映っている。そして画面奥にいた1人の海水浴客のすぐそばで、イルカが顔を出した。

ほんの数メートルしか離れていない場所に現れたイルカはすぐに海の中へ潜ってしまったが、近くで再び顔を覗かせた。イルカは怖がったりする様子が全くなかったといい、構ってほしそうに泳ぎまわる可愛らしい姿に海水浴客は歓声を上げて喜んでいる。

イルカは人間たちと遊びたかったのだろうか、その後も左右から何度も顔を出したり引っ込めたりして海水浴客たちを楽しませている。近くにいた他の人たちがイルカのそばによって人が増えたが、イルカはそれを歓迎するかのように近寄っている。

人が集まってくるとイルカは尾ひれを海面に出し、大きな水しぶきを上げ始めた。無邪気なこの行動には海水浴客たちも大喜びしていた。

ヘレンさんは「人の方から近づいたのではなく、イルカの方から寄ってきたんです。子どもたちはよくここに泳ぎに来ますけど、イルカを見たのは初めてですよ。まるでフォトショップで加工したような写真になりました。本当に信じられない光景でしたね」と驚きを明かす。

友人と釣りに来ていたという目撃者のアントニー・シルコックさん(Antony Silcock)は「波止場で釣り上げたヒラメをリリースしようとしたら、黒い影が息をするために海面に出てきたんだ。本当に驚いたけど、すぐに美しいイルカだと分かったよ。このイルカは単に遊びたかっただけみたいです。最高の一日の終わりになりましたね」と当時を振り返る。

ヘイルから車で1時間40分の場所にあるプリマス在住のアントニーさんは、この日だけヘイルを訪れていたそうで「イルカに会えるなんて本当にラッキーだよ」と喜びを明かした。

しばらくするとイルカの出現を耳にした地元の海洋野生生物の専門家が現場にやって来て、イルカの状態を確認したという。専門家によると、このイルカは地元で“ニック(Nick)”という名前で知られているそうだ。

当初は、イルカの頭に結束バンドのようなプラスチック製のものが引っかかってしまっているのではないかと心配されていた。沿岸警備隊が確認するとそれは白い傷跡であることが確認され、その傷によりニックであると判明した。

この映像を見た人々からは「これはすごい!」「素晴らしい経験だ」「その場にいたかったな」「こんな体験は一生忘れられないだろうね」と驚きや羨望のコメントが集まった。

