オスカー・アイザックは、ビデオゲーム『メタルギア ソリッド』への愛が映画版でソリッド・スネーク役を演じるに至ったと説明し、その“サイケデリックな軍事ホラー”と反戦メッセージが、彼の同ゲームに対する愛情の大きな部分を占めているとも明かしている。

アイザックは、ジョーダン・ヴォート=ロバーツ監督による映画版『メタルギア ソリッド』でスネークを演じるとのニュースが報じられたのち、Total Filmに彼が映画版に参加した理由を説明した。

「僕はこのゲームが大好きだったし、プレイする度にゲームが与えてくれる感覚も大好きなんだ。孤立した悲しみに満ちるこのゲームには、奇妙でサイケデリックなコンセプトとヴィランだけでなく、暴力と恐怖に満ちた信じられないような瞬間も詰まっているからね。そうなんだ、このゲームではサイケデリックな軍事ホラー的なことが起きているんだよ」と語った。

アイザックは、『メタルギア ソリッド』の背景にあるテーマと、ゲームシリーズが映画で描かれるうえで望むことについても述べている。 「真のテーマ、それは反戦の物語だ。僕が本当に好きな要素はそこだと思う。それから、さっきも言ったけどゲームをプレイする感覚も大好きだし、そういった要素を映画に移し替えることができるのか、もしくはさらに興味深い方法で、それらのテーマを映画で探求することができるのか? という大きな疑問の答えも知りたかったんだ」と説明している。

長きにわたり、アイザックはスネークのファンとして知られており、IGNがNetflixの映画『トリプル・フロンティア』のためにアイザックにインタビューした際、彼は映画版で同役を演じたいと明かし、「『メタルギア ソリッド』だね。あの作品には脱帽するよ」とコメントしていた。

そのインタビュー後、キャスティングが始まる前からヴォート・ロバーツは、アイザックに映画の主役を演じてほしいと熱心だったようだ。監督は、スネークを演じるアイザックのアートを制作するようアーティストに依頼し、そのアートは以下のツイートで見ることができる。

THIS-MUSING-IS-NOT-NEWS-PSA:

To everyone asking how I feel about Oscar Isaac saying he wants to be Solid Snake.

The full process required to cast an icon hasn’t even started, but..

Ask @Bosslogic where the idea for his brilliant mock up came from.The ball’s in Oscar’s court. pic.twitter.com/DKM1gw0Oc2- (((Jordan Vogt-Roberts))) (@VogtRoberts) March 4, 2019