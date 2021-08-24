±Ç²èÀ½ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØDIVOC-12¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤ò²ò¶Ø
¡¡¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÇÐÍ¥¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë±Ç²èÀ½ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØDIVOC-12¡Ù¡ÊÆÉ¤ßÊý¡§¥Ç¥£¥Ü¥Ã¥¯-¥È¥¥¥¨¥ë¥Ö¡Ë¡Ê10·î1Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬´°À®¡£¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð±é¼Ô¤ÎÁÈ¼Ì¿¿
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë12ËÜ¤Î±Ç²è¤¬½¸·ë¤·¤¿ËÜºî¡£12¿Í¤Î´ÆÆÄ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¸«»ö¤ËºîÉÊ¤Ë¾º²Ú¤µ¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÊÔ¤Ï¡¢Æ£°æ´ÆÆÄ¥Á¡¼¥à¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÈÀ®Ä¹¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¡É¡¢¾åÅÄ´ÆÆÄ¥Á¡¼¥à¤Î¡È´¶¿¨¡É¡¢»°Åç´ÆÆÄ¥Á¡¼¥à¤Î¡È¶¦Í¡É¤È³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤Îº¬Äì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ®¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÆÆÄ¤È¥¥ã¥¹¥È¤Î¸ÄÀ¤¬½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËºîÉÊ¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¡ØDIVOC-12¡Ù¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿12ËÜ¤ÎºîÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¿§¤ÈÂÀ¤µ¤¬Á´¤¯°ã¤¦12ËÜ¤ÎÀþ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ë12¤ÎÊª¸ì¤òºÌ¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿°µ´¬¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡ª¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·Á¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ©ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ì¤â¤ó¤é¤¤¤Õ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¹¹ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢CD ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢ÁõÃú¡¢»¨»ï¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¡¢±ÇÁü¤ÎÀ©ºî¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀé¸¶Å°Ìé¡£
¡¡ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î²ò¶Ø¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄºîÉÊ¡ØÌ¾¤â¤Ê¤°ìÊÓ¡¦¥¢¥ó¥Ê¡Ù¤Ç²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë½÷À¡¦¥¢¥ó¥ÊÌò¤Ë¡¢2014Ç¯¤Ë¹ñ±ÄÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó (CCTV) ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡¢¤½¤Î¸åSNS¤òÃæ¿´¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢ÆüËÜ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³èÆ°µòÅÀ¤òÆüËÜ¤ËÃÖ¤¡¢²Î¼ê³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ËÜºî¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤ò¾þ¤ë¥í¥ó¡¦¥â¥ó¥í¥¦¡£
¡¡¾åÅÄ¿µ°ìÏº´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø¥æ¥á¥ß¤ÎÈ¾À¸¡Ù¤Ç¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Î»ÙÇÛ¿ÍÌò¤Ë¡¢¡ØÅ´ÃË¡Ù¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Ç¥í¡¼¥Þ¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¡ØÄÀÌÛ -¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹-¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ÄÍËÜ¿¸Ìé¡£Æ±¤¸¤¯¡Ø¥æ¥á¥ß¤ÎÈ¾À¸¡Ù¤Ç¾¾ËÜÊæ¹á±é¤¸¤ë¥æ¥á¥ß¤ÎÉã¿ÆÌò¤Ë¡¢¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸Âè42²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëßÀÄÅÎ´Ç·¡£
¡¡»³Ö¿¿¸Ê¿´ÆÆÄºîÉÊ¡ØYEN¡Ù¤ÇÃæÂ¼¼éÎ¤±é¤¸¤ëÅßÈþ¤ÎÉã¿ÆÌò¤Ë¡¢¡Ø¤ªËß¤ÎÄï¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ì¥Î¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¤Î2ºîÉÊ¤ÇÂè37²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº×¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè71²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¶ä·§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¶öÁ³¤ÈÁÛÁü¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡ØÇ³¤¨¤è·õ¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë½ÂÀîÀ¶É§¡£
¡¡ã·Æ£±ÉÈþ´ÆÆÄ¡Ø³¤¤Ë¤½¤é¤´¤È¡Ù¤ÇÃæÂ¼¤æ¤ê±é¤¸¤ë°«¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¾ïÏ¢µÒÌò¤Ë¡¢¡ØÌ¨¤Î·»Ëå¡Ù(19Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸±Ç²è³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Âè74²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦¤¢¤ë»ëÅÀÉôÌç¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ØONODA¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤äNetflix±Ç²è¡Ø¥Ü¥¯¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¾¾±ºÍ´Ìé¡£
¡¡×¢¸°ìÏº´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø¥³¥³¡Ù¤Ç³Þ¾¾¾±é¤¸¤ëô¦½Ø¡Ê¥Õ¥£¥¹¥ó¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¦²ÂÆàÌò¤Ë¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØÈ·¤Î·âÂàË¡¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë±ß°æ¤ï¤ó¡£Æ±¤¸¤¯¡Ø¥³¥³¡Ù¤Çô¦½Ø¤ÎÉã¿ÆÌò¤Ë¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤òÂ³¤±¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï40Ç¯¶á¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¤¤¤Ä¤¯¤·¤ß¤Õ¤«¤¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¡¦¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤ÈÀºÎÏÅª¤Ë±éµ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¡£
¡¡¼ã¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇÐÍ¥¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤¿¤Á¤ÎÏÆ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
²£ÉÍÎ®À± ¡¿ ¾¾ËÜÊæ¹á ¾®´ØÍµÂÀ ¡¿ ÉÙ»Ê½ã»Ò Æ£¸¶µ¨Àá
ÀÐ¶¶ÀÅ²Ï ¡¿ ¾®ÌîæÆÊ¿ ·¦ÄÍÍÎ²ð ¡¿ °ÂÆ£¥Ë¥³ ¤ª¡¼¤Á¤ã¤ó ¡¿ À¶ÌîºÚÌ¾ ¹â¶¶Ê¸ºÈ
¼¬ÅÄºÌ¼î ÃæÂ¼¼éÎ¤ ¡¿ ÃæÂ¼¤æ¤ê üâÅÄËüºî
³Þ¾¾¾ ¡¿ ¾®Àî¼ÓÎÉ ²£ÅÄ¿¿Íª ¡¿ Á°ÅÄÆØ»Ò¢£´ÆÆÄ
Æ£°æÆ»¿Í¡¡¾åÅÄ¿µ°ìÏº¡¡»°ÅçÍµª»Ò¡¡»Ö¼«´ô´õÀ¸¡¡ÎÓÅÄ¹ÀÀî¡¡¤Õ¤¯¤À¤ß¤æ¤¡¡Ãæ¸µÍº¡¡»³Ö¿¿¸Ê¿¡¡ã·Æ£±ÉÈþ¡¡×¢¸°ìÏº¡¡¥¨¥Ð¥ó¥ºÌ¤Ìë»Ò¡¡²ÃÆ£Âó¿Í