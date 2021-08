SamsungがiTestアプリの説明文の中に、「あなたの携帯電話を決めるのはタートルネックを着た人ではありません」と記載し、暗にスティーブ・ジョブズを嘲笑しているとしてユーザーから悪趣味と批判を浴びています。

Gizchinaによれば、SamsungがiTestアプリの説明文に「Samsungのユーザーはみんな個性的で、自分の携帯電話も個性的でありたいと思っています。タートルネックを着た人が、あなたの携帯電話の見た目を決めるべきではありません。他のテーマもチェックしてみてください」と記載しているとのことです。



同メディアは、説明文で言及されている「タートルネックを着た人」はスティーブ・ジョブズのことを指していると指摘しています。



Gizchinaは、スティーブ・ジョブズが亡くなってから約10年経過しており、現在のAppleのデバイスやソフトウェアに彼の影響が及んでいないのは明らかだとし、Samsungが用いた文言は馬鹿げていると批判しています。

Samsungのスマートフォンを使用しているTwitterユーザーも、「この文言は極めて悪趣味であり、これまで目にした中で最悪だ。亡くなった方を嘲笑するのか。こうしたものを見ると、自分がSamsungのスマートフォンを使用してきたことを後悔する」と述べています。



#Samsung has gone too far. This kind of marketing is the worst I've ever seen in a company on Earth. Really sammy? Mocking a dead man? This makes me regret every second of using my samsung phone by now. Thread. pic.twitter.com/dQNCcUzGAV

— Yahia Sayed (@_YahiaSayed_) August 22, 2021