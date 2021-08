カプコンは8月23日(月)、Nintendo Switch版『デビル メイ クライ』シリーズ作品に関する20周年記念セールの開催を発表した。期間は9月15日(水)23時59分まで。発表では、シリーズの人気を支えるファンへの感謝も伝えられている。

開催中の『デビル メイ クライ』シリーズ20周年記念セールでは、ニンテンドーeショップで販売されている『デビル メイ クライ』と『デビル メイ クライ2』、および『デビル メイ クライ 3 スペシャル エディション』のダウンロード版を各税込990円で購入可能だ。

剣と二丁拳銃を使って戦う“スタイリッシュアクション”シリーズから初期3作品を3000円以下で楽しめる機会となっているので、まだシリーズに触れたことのない人や2作目・3作目へ追加された独自要素を体験してみたい人は購入を検討してみてほしい。

カプコンからファンへの感謝コメントを含むリリース文は以下のとおり。

祝「デビル メイ クライ」シリーズ20周年!

第1作『デビル メイ クライ』は2001年8月23日発売。Switch版の記念セール情報も。

本日8月23日「デビル メイ クライ」がシリーズ誕生20周年を迎えました。ファンの皆さまの応援あっての20周年、スタッフ一同深く感謝しております、ありがとうございます。これからの1年間、皆さまと一緒にゆっくりとお祝いしてまいります。

本日は歴代のダンテが集合したコラージュアートを公開。そして20周年を記念したSwitch版「デビル メイ クライ」シリーズ作品のセール情報もお届けいたします。20周年を祝して記念セールの他、新規アートと記念ロゴを鋭意制作中。いずれも近日公開の予定です、どうぞよろしくお願いいたします。

ニンテンドーeショップで「デビル メイ クライ」シリーズ20周年記念セールを実施中!

ニンテンドーeショップで9月15日(水)23:59まで「デビル メイ クライ」シリーズ20周年記念セールを実施中です。Nintendo Switch「デビル メイ クライ」シリーズ3作品のダウンロード版が期間限定でお得に購入できます。派手に、そしてカッコよく敵を倒すことをゲーム性に取り込んだ爽快な“スタイリッシュアクション”を20周年のこの機会にプレイしてみてはいかがでしょうか。

セール名称:「デビル メイ クライ」シリーズ20周年記念セール

セール期間:9月15日(水)23:59まで

カプコン特設ページ:

https://www.capcom.co.jp/game/20210816/dmc20thsale/

My Nintendo Store:

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html

▼セールラインナップ

Nintendo Switch『デビル メイ クライ』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,027円(税込)

セール価格:990円(税込)【51%OFF!!】

Nintendo Switch『デビル メイ クライ2』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,027円(税込)

セール価格:990円(税込)【51%OFF!!】

Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャル エディション』(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格:990円(税込)【50%OFF!!】

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

