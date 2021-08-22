µÜºê¸¬²ð»á ¼çÉØ¹ç¥³¥ó¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¹ðÇò¡Ö¤ªÍ¶¤¤¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæÍð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤¬£²£²Æü¡¢¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëà¼«Í³¸¦µæá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¼«Í³¸¦µæ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£µÜºê»á¤Ï¡Ö¼çÉØ¹ç¥³¥ó¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÄó¼¨¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµÜºê»á¤Ï¡Ö¼çÉØ¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ºÇ¶áÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ªÍ¶¤¤¤¬¡£Î©¾ì¾å¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ø´°Á´¤Ë¸Ä¼¼¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â³Ø¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ç»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢µÜºê»á¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤«¤éÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤Í¡¢¡ØÌÌÇò¤¤¤â¤ÎÈ¯¸«¤·¤¿¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¼áÌÀ¡£¹ç¥³¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃë¤«¤é¼çÉØ¤È´ûº§¼Ô¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö°Õ¸«¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö£Ì£É£Î£Å¸ò´¹¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¸Ä¿ÍÆ±»Î¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¤³¤È¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµÜºê»á¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¤½¤Î¹ç¥³¥ó¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤Ë²ûµ¿Åª¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜºê»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢Â¿¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæÍð¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£