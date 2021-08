【動画】筒香嘉智、4番起用に応える2試合連続ホームラン!

ピッツバーグ・パイレーツの 筒香嘉智 外野手は21日(日本時間22日)、敵地で行われたセントルイス・カージナルス戦に「4番・一塁」でスタメン出場。2試合連続本塁打と決勝打を放つ活躍で、勝利の立役者となった。 今シーズンのプロ野球はDAZNで!いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中! メジャー移籍後初の2戦連続弾は、バックスクリーン右へ叩き込んだ。 筒香は、同点4回に左腕J.A.ハップ投手と2度目の対戦。その初球、真ん中付近の89.7マイル(約144キロ)フォーシームを弾き返した。打球は、センターフェンスを越える打球速度107マイル(約172キロ)、飛距離430フィート(約131メートル)のソロ本塁打。4番起用に応える一発で再びリードを奪った。 パイレーツは、6回に逆転を許したが、7回にすぐさま勝ち越し。1点リードに変わった2死一、二塁の場面で4打席目に立つと、左腕ヘネシス・カブレラ投手から左中間へ決勝打となるタイムリーヒットを放った。 この日の筒香は、4打数2安打2打点1本塁打(空三振、中本、遊ゴロ、中適時打)の成績。打率.181、OPS.554(出塁率.269+長打率.284)となっている。 パイレーツは、5-4で接戦を制し、2連勝を飾った。パイレーツの公式Twitterより

Yoshi does it again! pic.twitter.com/W7ipWidLJU

- Pittsburgh Pirates (@Pirates) August 22, 2021