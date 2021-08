犬や猫は人間と同様に様々な個性を持ち合わせているが、アメリカのある家庭で飼われている猫は飼い主が困り果てるほど食べ物に貪欲だ。猫は飼い主の食べている物を奪い、調理中の食材まで狙うという。『The Mirror』『The Dodo』などが伝えている。

動物専門のメディア『The Dodo』のInstagramに今月14日、強欲すぎる猫の動画が投稿されて話題となっている。この猫はパンの袋を掴んだまま離そうとしなかったり、飼い主が食べている昼食を奪うなどやりたい放題だ。

猫は雄で名前を“トレッキー(trekkie)”といい、米ノースカロライナ州キルデビルヒルズ在住のケイラさん(Kayla)とグレッグさん(Greg)夫妻が飼っている。夫妻の家には他にも猫がいるが、トレッキーは抱っこをせがんだり脚に擦り寄るなど最も愛情を見せてくれるそうだ。

ところがトレッキーは驚くほど食べ物に対する執着が強く、ケイラさんが調理するために用意した肉を強奪したり調理中のスロークッカーの蓋を開けようとするなど、食べ物があると分かるとやって来て盗み食いのチャンスを狙うのだ。グレッグさんは「トレッキーから食べ物を奪おうとすると流血することになる」と話している。

夫妻によると、トレッキーが異常なほど食べ物に貪欲なのは特に医学的な問題があるわけではないようで「ただ単に信じられないほど食べ物に貪欲なだけなんです」と明かす。しかし動画の中で、調理中の料理を冷蔵庫の上からスナイパーのように見つめるトレッキーは“ただの貪欲な猫”の域を超えているようにも見える。

そんなトレッキーのことを夫妻は「世界で最も強欲な猫」と語っており、食べ物への強い執着心に困り果てているとのことだ。ついには最終手段として食事の間だけトレッキーを浴室に閉じ込めることにしたが、なんとトレッキーはドアの開け方をマスターして一目散に食べ物めがけて飛んで来るそうだ。

ケイラさんは「トレッキーにとって食べ物の強奪はゲームであり挑戦でもある」と表現しており、「トレッキーは私たちをよく観察していて絶好のタイミングを見計らっているんです。そして私たちの警戒心が緩むのを待って毒蛇のように襲いかかるんですよ」とも述べている。

一方でグレッグさんは「トレッキーは世界一強欲な猫かもしれないけど、世界一優しい猫でもあるんですよ。お腹が空いている時以外はね」と語っている。当分の間、夫妻はトレッキーと食べ物の奪い合いが続くようだ。ちなみに夫妻はトレッキーの健康維持のため、キャットフードを自動給餌器に入れて食べた量を常にチェックしているという。画像は『The Dodo 2021年8月14日付Instagram「This cat always tries to steal food」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)