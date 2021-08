ニューヨークの地下鉄で電車を待っていた男性が、突然意識を失い線路に転落してしまった。近くをパトロールしていた警察官らが騒ぎを聞きつけ、居合わせた一般市民と協力して男性を救出した。救出直後に電車がホームに侵入しており、ぎりぎりで救出された男性は肋骨を骨折するなど重傷を負ったが命に別状はないという。男性は『ABC7 New York』のインタビューで、当時の状況を明かしている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

米ニューヨーク市ブロンクス区にある地下鉄「149丁目−グランド・コンコース駅」で今月18日の正午前、ニューヨーク市警察の警察官4人がパトロールをしていた。

すると2/5番線から騒ぎが聞こえてきたので駆けつけると、1人の男性が線路に転落してしまっていた。この男性はジェシー・ブランチさん(Jessey Branch、60)で、友人に会いに行くため電車を待っている間に発作を起こしてしまったという。

線路上で倒れたジェシーさんは意識を失っており、これを見た警察官のルーペン・ロペスさん(Lupen Lopez)はすぐさま線路に降りて救助を開始、別の2人の警察官は電車を止めるため駅員のもとへと向かった。

救助の一部始終は目撃者によって撮影されているが、ルーペンさんが線路に降りてジェシーさんに駆け寄ると、ジェシーさんはかろうじて意識を取り戻したという。しかし自力で立ち上がるのは不可能な状態だった。

ルーペンさんはジェシーさんを立ち上がらせようとするが、脱力した状態の男性を1人で支えるのは難しく苦戦している。するとこれを見た一般市民の男性が、線路に降りて救助の手助けに入った。

2人でジェシーさんの脇を抱えるようにしてホームの方へ連れていくと、ホーム上で待ち構えていた別の警察官や居合わせた人々が協力してジェシーさんを引き上げることに成功した。

その間、ホームの奥では複数の人々が手やライトを振っており、到着目前の電車に止まるよう合図を送っている。線路にいたルーペンさんと男性がホームへ登り切った直後、電車がホームにやって来た。

幸いにも他の警察官の連絡があったことから電車のスピードは落ちており、救助現場の手前で停車することができた。とはいえ当人たちは電車が止まるかどうか分からなかったはずであり、現場にはかなりの緊張感が漂ったに違いない。

ジェシーさんは「ホームの壁を背にして、寄りかからずに立っていたのは覚えています。でもそこから記憶が無いのです」と振り返っており、次に気付いた時には病院へ向かう途中だったという。

現在入院中のジェシーさんは「肋骨が数本折れ、左腕も骨折してしました。助けてくれた方々には感謝しかありません」と話した。娘のニキータさん(Nikita)も「今回のことは、体調を崩した高齢男性にとって最善の行動だったと思っています。もし私がその場にいたら、警察官の手を握って感謝していたと思います」と明かした。

今回の件についてルーペンさんは「地域コミュニティと協力し、そして私たちが市民を助けるために存在していることを知ってもらえれば今回のような見事な出来事に繋がることが分かり、とても素晴らしい気分です」とコメントしている。画像は『NYPD 2021年8月20日付Facebook「“What they do exemplifies what New York City officers do on a daily basis, they help their communities and they genuinely love to create a bond between police and the public, in this case saving a life,”」』『NYPD 2021年8月19日付Instagram「NYPD cops help New Yorkers at any cost!」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)