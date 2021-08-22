Ž¢¤ª¶â¤¬·ò¹¯¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿Ž£¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â
ÁÆ¿©À¸³è¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·ò¹¯¤Î´ðËÜ¡£º£¤äÌ£Á¹½ÁÍÑ¤Î¼Ñ´³¤·¤¬ºÇÂç¤Î¤´ÃÚÁö¤ÎÉôÎà¤Ë¡Ä¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼ÔÄó¶¡¡Ë
±ÖÉÂ¡¢ºÒ³²¡¢Ï·¸å¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÊØÍø¤ÇË¤«¤Ê»þÂå¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«Ì¤Íè¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢50ºÐ¤ÇÁá´üÂà¿¦¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ö±é¼ýÆþ¤¬¤Û¤Ü¥¼¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤¯²æËý¤Ê¤·¤Î¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤À¸³è¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ð³À¤¨¤ß»Ò»á¡£ÉÔ°Â¤Î»þÂå¤ÎºÇ¶¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëÉ®¼Ô¤ÎÅÌÁ³Æüµ¡¢Ï¢ºÜÂè21²ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡áÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¸í²ò
¤¤¤¤Ê¤ê»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤º¤Ã¤ÈÃæ»ßÃæ»ß¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¹Ö±é¤¬¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤É´¶À÷ËÉ»ß¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉü³è¤·¤Æ¤¤¿¡£À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
°ð³À¤¨¤ß»Ò»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ21²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÀèÆü¤â¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¡×¤ÈË¿»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢µðÂç¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ±Û¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹¤¤´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤ÈºÂ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÀº°ìÇÕ¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤¿¤È¤¨³§ÍÍ¤Î´é¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥¤¥Ö¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»×¤¤¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¿Í¤È¿Í¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ËìÔÂô¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤¢¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¡¢¸åÆü¡£¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥¤¥Ê¥¬¥¤µ¤ó¤Ïº£¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£¤º¤Ã¤È¸í²ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤¢¸í²ò¤¬²ò¤±¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª
¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤¬°ìÈÖÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤³¤Ê¤Î¤À¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¤ª¶â¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¨¥é¥¤¤È¤«¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü100¡ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼ÂÂÖ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£»ä¤Ï°Î¤¯¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤â¤½¤â°Î¤¯¤â¤Ê¤¯º¬À¤âÇ¦ÂÑÎÏ¤â¤Ê¤¤»ä¤¬10Ç¯¤â¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¥é¥¯¤Ç¡¢¤ª¥È¥¯¤Ç¡¢°Â¿´¤Ç¡¢¥Î¡¼¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤Î¤ÇÀ¤¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤ò¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Í¤¨¡×¤ÈÆ±¾ð¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¿¤ËÑ¨±Û¤Ê¤¬¤é¡¢¤à¤·¤í»ä¤ÎÊý¤¬À¤¤Î³§ÍÍ¤òÆ±¾ð¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£³§ÍÍ¤è¤¯¤½¤ó¤Ê¿É¤¯ÂçÊÑ¤ÇÉÔ°Â¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¢ÂçÊÑ¤À¤Ê¤¢¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¸µµ¤¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤Î¤Ë¤È¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò²¿¤È¤«ÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î»×¤¤¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥À¤Ç¿©¤Ù¤ëÊýË¡¡¢ÍÎÉþ¤ä²½¾ÑÉÊ¤òÇã¤¤¤Þ¤¯¤ëÆü¡¹¤«¤é¤Î·èÊÌ¡¢¸Å¤¯¶¹¤¤²È¤Ç³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹Æü¡¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤é¤Ç¼«¸ÊºÎÅÀ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¯¤é¤¤¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤À¸³è¡×¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×
¤Ç¤â¡¢º£²ó¤³¤ì¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
Çã¤ï¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¡¢¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¾Ã¶ËÅª¤Ê¥±¥Á½¤¤À¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÇúÈ¯Åª¤Ê²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¶¡¦À¸³è³×Ì¿¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ã¯¤â¤¬µá¤á¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ò¡¢¤½¤¦¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢Ëü¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë±Ê±ó¤ÎÌ´¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤ò¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥Ð¥Ð¡¼¥ó¤È°ìµ¤¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È¤Ï¡£
¤½¤¦¡¢·ò¹¯¡¢¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ò¸À¤¦¤È¤º¤Ã¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÏ¯Êó¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤è¡£¼«¤éÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨ÀáÅÅ¤ÈÂà¼Ò¤òµ¡¤ËÊë¤é¤·¤ò°ìµ¤¤Ë¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤·¡¢²¿¤»·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¹©É×¤·¤¿¤êÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤¤¤ÁÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤Þ¤¢°Æ³°¤Á¤ã¤ó¤È¸µµ¤¤ËÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¿¤ÀÆü¡¹¤òÃ±½ã¤Ë¥¥ã¥Ã¥¥ã¥Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¡¢¡Ö¤ó¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤È¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£°ÊÍè1Æü1²ó¡¢¤ï¤¬¥á¡¼¥ë¤Ë¤½¤Î¥µ¥¤¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ò¹¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬Î§µ·¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏºÇ½é¡¢Ã±½ã¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾ðÊó¤¬ËèÆüËèÆü¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢À®¿ÍÉÂÍ½ËÉ¡¢Ï·²½ËÉ»ß¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¶¯²½¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¡Ä¡Ä¼è¤ê¾å¤²¤ëÏÃÂê¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¯¤ëÀìÌç²È¤â¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥³¥ó¥³¥ó¤ÈÍ¯¤½Ð¤ëÀô¤Î¤´¤È¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ò¹¯¤È¤Ï±Ê±ó¤ÎµðÂç»Ô¾ì¤Ê¤Î¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£
²Ê³Ø¤¬¿ÊÊâ¤·¡¢°åÎÅ¤¬È¯Ã£¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤â¤Ò¤ÈÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¥°¥Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤Ï¤Ê¤¼¤«·ò¹¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¼¤¤Çº¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢·Êµ¤¤¬Éâ¤³¤¦¤¬ÄÀ¤â¤¦¤¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤ÏÉÔÊÑ¤Ë¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
µ¤¤Å¤¤¤¿¤é·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¿Í¡¹¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë·ò¹¯¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¡Ö¿Í¡¹¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢»ä¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï»ä¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¡Ö´¶¿´¡×¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö´Ø¿´¡×¤Ï1¥ß¥ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬·ò¹¯¤À¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¡¢À®¿ÍÉÂÍ½ËÉ¤â¡¢Ï·²½ËÉ»ß¤â¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¶¯²½¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Ë¤Ï¡Ö²ò·èºÑ¤ß¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤ä¡Ä¡Ä¤³¤ì¤À¤±¤À¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¼ç´Ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¡Ê¾¡¼ê¤Ë·ò¹¯¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¡Ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³Î¤«¤Ë»ä¤È¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢ÀèÆü¥é¥¸¥ª¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÀèÀ¸¤¬¡ÖÎÉ¤¤¿çÌ²¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹àÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£
³Î¤«¤ËÎÉ¤¤¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æüº¢¤ÎÀ¸³è¤Î·ë²Ì¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÄÌ¿®Êí¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¤¤ÈÊ¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î5¹àÌÜ¤Ï¡¢¤ï¤¬µ²±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³Î¤«°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤ÎÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¥¹¥Ã¥¥êµ¯¤¤é¤ì¤ë¡¡£Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¡¡¤Ä«¤ËÇÓÊØ¤¬¤¢¤ë¡¡¥Ãë´Ö¤ËµïÌ²¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¡¼¡¼
¤Õ¤à¤Õ¤à¡£¤¤¤ã¡Á¡Ä¡ÄÍ¾Íµ¤À¡ª¡¡¤É¤ì¤âÌÂ¤¤¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ÖYes¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î5¹àÌÜ¤ò¡¢¿´¤Ë°ìÅÀ¤ÎÆÞ¤ê¤â¤Ê¤¯·Ú¡¹¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µÒ´ÑÅª¤Ë·ò¹¯¤À¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤¦»ä¤Ï·ò¹¯¤Ê¤Î¤À¡ª
¡Ä¡Ä¤½¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢¤·¤Ð¤·¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÊòÁ³¤È¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»ä¤Ï·ò¹¯¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤¤¤ä¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤æ¤¨¤ËÀä¤¨¤º·ò¹¯¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤«¤Î·ò¹¯¤ò¤á¤°¤ëµðÂç»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤¡¢¥¨¥¹¥Æ¤ËÄÌ¤¤¡¢¥µ¥×¥ê¤â»³¤Û¤ÉÇã¤¤¡¢´ÁÊý°å¤ËÄÌ¤¤¡¢À°ÂÎ¤ËÄÌ¤¤¡¢ïª¤ËÄÌ¤¤¡Ä¡Ä»¨»ï¤äËÜ¤ä¥Í¥Ã¥È¤ä¸ý¥³¥ß¤Ç¼ª´ó¤ê·ò¹¯¾ðÊó¤òÀä¤¨¤ºÃµ¤·¤Þ¤¯¤ê¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈñ¤ä¤·¤¿»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ò¹¯¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼êÂ¤¬Îä¤¨¡¢À¸ÍýÄË¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢¸ª¤È¼ó¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë¶Å¤ê¡¢°ß¤¬¥à¥«¤Ä¤¡¢»þ¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆâÂ¡¤Î¤É¤³¤«¤¬ÄË¤ó¤ÇÌëÃæ¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡£
¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢¤·¤«¤··ë¶É¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¾ðÊó¤Î½¸¤áÊý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¡¢Ìµ¸Â¤ËÇ®¿´¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¡¢Â¤ò±¿¤Ó¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤´¶ìÏ«¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð¤½¤Î¡¢À¤¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦µðÂç»Ô¾ì¤ò°ì¿Í¥¹¥¤¤Ã¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ»ä¡¢·ò¹¯¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡×¤ÈÄ¶Í¾Íµ¤Î¹½¤¨¤È¤¤¤¦¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬°µÅÝÅª¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤¿¡£»ä¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤À¸³è¡×¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¨¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Êë¤é¤·¤ò¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤·¤¿ÍÈ¤²¶ç¤ÎÃ±½ã¤Ç¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤È¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð½¤¹ÔÁÎ¤Î¤´¤È¤Êë¤é¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥ë¥á¤â¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥Õ¤âÊØÍø²ÈÅÅ¤âÌµ±ï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¡¢°ì½Á°ìºÚ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤È¤¤¤¦¡Ö¥¶¡¦·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¡×¤Ï¡¢¾ðÊó¤Ê¤É°ìÀÚ½¸¤á¤º¤È¤â¤â¤ì¤Ê¤¯ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ì¤Ð·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤ËÃ±½ãÌÀ²÷¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Å¤á¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢·ò¹¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤ÎÊýË¡¤Ï¡Ö¼ÁÁÇ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£Ã¯¤â¤¬·ò¹¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤»¤Ã¤»¤È¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬°µÅÝÅª¤Ë´ÊÃ±¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤«¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ç¤¹¤è¡¢¤ï¤ì¤é¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â·ò¹¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¡£
¡Ê¼¡²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë