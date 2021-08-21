¥±¥¤¥È¤Î¡Ö¾®´é¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¯¡×Âè3ÃÆ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÊÁ¤Ê¤·¡×¡ª ¥á¥¤¥¯¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¹ü³Ê±¢±Æ¡×¤Ç¾®´é¤Ë¸«¤»¤ë¤é¤·¤¤
ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ´°Çä¤¬Â³½Ð¤·¤¿¥±¥¤¥È¤Î¡Ö¾®´é¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¯¡×¤ËÂÔË¾¤ÎÂè3ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£
Âè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ó¡ÊÀþ¡Ë¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Ï¡Ö¥É¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¾®´é¸ú²Ì¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡ÄÂè3ÃÆ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ÖÌµÃÏ¡×¡ª
°ì¸«¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç ¡È¾®´é¡É ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!?
¡ÚÈ©¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤ë¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡Û
2021Ç¯8·î21Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥±¥¤¥È ¥Þ¥¹¥¯·¡×¡£
¥«¥é¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥«¥é¡¼È¯ÁÛ¤«¤éÆ³¤¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÁ´4¿§¤Ç¡¢È©¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤âÈ©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥«¥é¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ã¢ö
¡Ú¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Û
¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾®´é¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥±¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö´éÁ´ÂÎ¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë¤ß¤»¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£
´é¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ë¥·¥§¡¼¥É¥«¥é¡¼¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾®´é¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥±¥¤¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¡Ä¡Ä¡ª¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡õ¥·¥§¡¼¥É¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹¢ª¾®´é¤Ë¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¤Ã¡£
¡Ú¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Í¡Û
¾®´é¤Î±é½Ð¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ëÎ©ÂÎ·Á¾õ¤òºÎÍÑ¡£
»ë³Ð¸ú²Ì¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦´é¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
¤â¤·¤â¼ê¸µ¤ËÂè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤é¡¢Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚTGC¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤â¤¢¤ë¤è¡Á¡ª¡Û
¥Þ¥¹¥¯¤Ï2ËçÆþ¤ê¤ÇÀÇ¹þ¤ß990±ß¡£
¥±¥¤¥È¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ë±Ç¤¨¤ë ¡ÈÌÜ¤â¤È¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡É ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¤Þ¤¿9·î4Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè33²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2021AUTUMN/WINTER¡×¤È¤â¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯¡ß¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡ßTGC¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç°ì¼°¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡Ê¡ª¡Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¹Ô¤¦¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¡£
»²¾È¸µ¡§KATE¡¢YouTube¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch