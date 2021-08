俳優の新田真剣佑が20日にインスタグラムを更新。19日に死去した父・千葉真一さんとの2ショットを公開し「you’ll always be in my heart(あなたはいつも私の心の中にいます)」とつづった。

千葉さんは19日午後、新型コロナウイルスによる肺炎のため千葉県内の病院で亡くなったことが所属事務所によって発表された。82歳だった。

現在渡米中の新田は20日にインスタグラムを更新すると、幼少期に撮影された生前の千葉さんとの2ショットを披露。公開された写真にはローソクが立てられたケーキを前にほほ笑む幼少期の新田と幸せそうに笑う千葉さんの姿や、千葉さんの体の上で安心した様子で眠る幼少期の新田の姿が収められている。

新田は写真とともに「No matter where I am, you’ll always be in my heart(私がどこにいても、あなたはいつも私の心の中にいます)」とつづり、天国の千葉さんに向けて「Love you so much Dad(お父さん、あなたをとても愛しています)」とメッセージをおくった。

