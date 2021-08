レイプに関するニュースは国内外で報道されているが、レイプの加害者だけではなく、現場にいるも見て見ぬ振りをした人の責任が問われることもあるようだ。とある国では、ホテルでレイプ被害に遭った女性が、従業員が近くにいるも自身を無視し助けなかったとして、ホテル側を訴えた。

アメリカ・フロリダ州にあるホテルで、67歳の女性が22歳の男からレイプされた事件で、67歳の女性がホテルの従業員がレイプ現場近くにいたにも関わらず助けることはなかったとして、ホテル側を訴えたと海外ニュースサイト『WPLG Local 10』と『THE Sun』などが7月29日までに報じた。

​>>兄から恋人に性的なジョークを言われ弟が激怒、兄を殴り殺す 弟の過去の職業に恐怖の声<<​​​

報道によると、女性は7月10日、同州にあるホテルに夫とともに滞在していたという。女性はホテルの部屋から廊下に出た際、突然男に髪を引っ張られ、暴行を受けた。具体的には殴られたり、顔を噛まれたり、首を絞められたりしたという。男はホテルに滞在していたのか、レイプをするためにホテルに侵入したのかは不明である。女性と男に面識はなかった。

男は女性に暴力を振るうと、その後、女性をホテルの廊下でレイプし始めた。なお、どのタイミングかは不明だが、女性がホテルの部屋から廊下に出た後、ホテルの部屋にいた夫が女性を追って部屋から出たそうだ。しかし、夫がホテルの部屋から出ると同時に男は夫を殴り、夫はその場に倒れた。

女性が殴られレイプされている最中、現場近くにホテルの責任者や警備員がいたが、女性がホテルの責任者や警備員に助けを求めて叫んだにも関わらず、ホテルの責任者や警備員は女性を助けることはなかった。事件後、女性をレイプした男は逮捕されたが、女性はホテルの責任者や警備員が自身を助けなかったとしてホテル側を訴えたという。担当弁護士によると、ホテルの監視カメラを見る限り、女性が暴力を受けレイプされている最中、ホテルの責任者や警備員は女性か約ら5フィート(約1.5メートル)の距離にいたそうだ。弁護士によると、女性は血だらけになりながら叫んでいたが、ホテルの責任者や警備員は女性を助けることはなかった。ホテルの責任者や警備員がどの段階から女性の近くにいたのかは不明である。

女性は脳出血、肋骨骨折、脳損傷などの深刻な怪我を負ったが、事件後に病院に運ばれた後、8時間に及ぶ手術を受けて命に別状はなかった。誰が病院に連絡をしたのかは明かされていない。また、夫の怪我の具合についても不明である。なお、18日現在までにホテル側が何らかの声明を出したという情報はない。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「悲惨すぎる。暴力を振るわれただけでも酷いのに、レイプまでされるなんて女性の体と心の傷は計り知れない」「22歳の男が自分の年齢よりはるかに年上の女性に性的興奮を覚えたことが気持ち悪い」「もしホテルの責任者らがレイプ現場の近くにいたというのが事実であればホテル側の責任は大きい。目の前で女性が酷い目に遭っているのになぜ助けなかったのか、理解に苦しむ」「ホテル責任者が女性を助けなかったというのが残酷。自分も殴られるのかと恐怖を覚えたのかもしれないけど、責任者としてあるまじき行為」などの声が挙がっていた。

今後の裁判で、ホテル側の責任については明かされていくことになるであろうが、女性の主張が正しいとするならば、女性を助けなかったホテル側の対応はずさんで冷酷であったと言えよう。記事内の引用について

「Lawsuit alleges employees, security guard at Rodeway Inn did nothing while elderly woman was sexually assaulted」(WPLG Local 10)より

https://www.local10.com/news/local/2021/07/28/lawsuit-alleges-employees-security-guard-at-rodeway-inn-did-nothing-while-elderly-woman-was-sexually-assaulted/

「SICK & TWISTED Hotel security ‘DID NOTHING as elderly woman was dragged by hair and raped by predator’」(THE Sun)より

https://www.thesun.co.uk/news/15726196/hotel-security-froze-woman-dragged-raped/