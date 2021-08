セブン-イレブン各店では2021年8月21日から、人気ディズニーキャラクターをモチーフにした「食べマスモッチ ドナルドダック&デイジーダック」と「食べマスモッチ プーさん&ピグレット」が数量限定で販売されます。

キャラの表情が全16種

「食べマスモッチ」は「食べマス」から登場した、もち生地の中に餡やクリームを包んだシリーズです。

今回はプーさんとピグレットのほかに、初登場のドナルドダックとデイジーダックを合わせて、全4キャラクターがラインアップしています。

キャラクターの顔をイメージしたぷにぷにのもち生地に、いろんな表情があしらわれています。目がハートになったドナルドや、怒っているように見えるデイジー、いぶかしげな顔をしたプーさんなど、どれも可愛いですよね。

ドナルドは「カスタード味」、デイジーは「ピーチ味」、プーさんは「メーブル味」、ピグレットは「ストロベリー味」。2個入りで価格は280円。

数量限定です。表情はランダムとなるため、どのペアに出会えるのも楽しみの1つですよ!

(C) Disney

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H. Shepard.