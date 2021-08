Amazon Prime Video にて9月3日より配信される Amazon Original Movie『シンデレラ』で吹き替え声優キャストからのメッセージが公開された。

本作は、監督・脚本を『ピッチ・パーフェクト』などのケイ・キャノンが担当し、世界で愛される「シンデレラ」の物語に現代の世界的なアーティストによるヒットPOPソングを織り込んだミュージカル映画。シンガーソングライターのカミラ・カベロが主演を務めるほか、シンデレラを手助けするファビュラス・ゴッドマザー役をビリー・ポーター、意地悪な継母役をイディナ・メンゼル、国王と王妃役をピアース・ブロスナンとミニー・ドライヴァーが務めている。

日本語吹き替えキャストには、主人公シンデレラ役の渡辺明乃をはじめ、ロバート王子役の高橋広樹]、シンデレラと仲良しの3匹のネズミのロメシュ、ジョン、ジェームズ役をそれぞれ森久保祥太郎、KENN、八代拓、そしてシンデレラの住む町に出されたお触れをラップで伝えるタウンクライヤーを木村昴が演じる。(編集部・大内啓輔)

渡辺明乃氏(シンデレラ役)

・今回演じられた役柄について教えてください。

ドレスデザイナーを夢見て毎日頑張るエラ(シンデレラ)です。明るく頑張り屋さんで、お茶目な女の子。自分の考えをハキハキと口にするので、演じていてとても楽しかったです。

・今回の役を演じる上で苦労された点や、演じられたシーンの中で視聴者の方々に観てほしいポイントを教えてください。

オーディションで決めていただいたこの役なのですが、まさか受かるとは思っておらず……。エラの天真爛漫さ、弾けるような魅力をなんとか表現しようと、頑張りました。観てほしいポイントは沢山ありすぎて……!! 決められないです! ご覧いただける皆様それぞれのお気に入りシーンを見つけていただけたらうれしいです。

・演じられた役柄とご自身とで何か共通点はありますか?

共通点……。どうなんでしょう?(笑) 喜怒哀楽がはっきりしているところは似ているかしら……?

・本作でご自身が演じられた役のほかに、演じてみたい(気になった)役はありますか?

ヴィヴィアンを演じたいですね……。塩田さんのお芝居が大好きです。一緒に収録することが出来たのでとてもうれしくて! ネタバレになってしまうのであまり詳しくは言えないのですが、ぜひ! ヴィヴィアンの心の動きにも注目していただきたいです! ファビュラス・ゴッドマザーも面白い役どころなので挑戦したいなぁ……!

・本作は自分の夢をかなえるために一生懸命頑張るシンデレラの物語ですが、これから新たにチャレンジするとしたら、そのしたい夢を教えてください。

いろいろやりたいやりたいなぁ、ということはたくさんあるのですが、渡辺、人生でお菓子作りというものに挑戦したことがあまりなく……。お菓子作りにチャレンジしてみたいなぁ、という気持ちはあります。ケーキとか焼ける人に憧れています。でも食べる方が圧倒的に好きであります。

・最後に、すべての「夢を追いかけている人」に、メッセージをお願いします。

なかなか動き出そうにも身動きが取りにくい世の中ではありますが……。大きな夢を叶えるには小さな一歩の積み重ねだと僕は思っています。走ったり歩いたり、時には少し休んだり……。自分なりのスピードで、やり方で。ちょっと偉そうなこと言っちゃってますが、僕もまだまだ夢の途中です。ゆっくりのんびり進んでいきます。

高橋広樹(ロバート王子役)

・今回演じられた役柄について教えてください。

ニコラス・ガリツィ演じる「お城の王子様」、ロバートの声をやらせていただきました。

・今回の役を演じる上で苦労された点や、演じられたシーンの中で視聴者の方々に観てほしいポイントを教えてください。

個人的にはかなり久々に演じる“純・若者”でした。彼の初々しさ、青さのような部分を楽しんでもらえたらうれしいです。

・演じられた役柄とご自身とで何か共通点はありますか?

最後の方のシーンになりますが、女性とのやりとりで「あ、ごめん、え? うん、わかった」みたいなリアクションに自分もなりがちです。

・本作でご自身が演じられた役のほかに、演じてみたい(気になった)役はありますか?

いずれはピアース・ブロスナン(国王役)のようなベテラン役者の声も任せてもらえるよう頑張っていきたいと思います。

・本作は自分の夢をかなえるために一生懸命頑張るシンデレラの物語ですが、これから新たにチャレンジするとしたら、そのしたい夢を教えてください。

アウトドア関連に強くなっていければなぁと。グランピング……いつかはキャンプ。家族で星空を眺めたいです。

・最後に、全ての「夢を追いかけている人」に、メッセージをお願いします。

継続は力じゃないかなと。あと、「If you can dream it, you can do it」……有名すぎる人の言葉ですみせん。

森久保祥太郎(ウィルバー伯爵役/ロメシュ役)

・今回演じられた役柄について教えてください。

ロバート王子の側近ウィルバー伯爵は、王子にとって側近であり親友のような存在で、独特な雰囲気の男性です。一癖ありそうな。ロメシュは、シンデレラの身近で暮らしている 3 匹のネズミのうちの一匹。魔法で人間の姿になると、ただのおじさんです。見た目はおじさんですが、童心溢れる性格が演じていて楽しかった。

・今回の役を演じる上で苦労された点や、演じられたシーンの中で視聴者の方々に観てほしいポイントを教えてください。

ウィルバーは要所要所に登場するので、短いシーンでも彼の一癖ありそうな雰囲気を印象付けられたらなと思いました。ロメッシュは、3人のコントのような童心のやりとりが面白いと思います。

・演じられた役柄とご自身とで何か共通点はありますか?

ウィルバーは立場上、気苦労が多そうなイメージなのでそこは近いかなと。

・本作でご自身が演じられた役のほかに、演じてみたい(気になった)役はありますか?

いただいたお役で充分ではありますが、客観的に観ていて、ゴッドマザーは演りがいありそうですね。

・本作は自分の夢をかなえるために一生懸命頑張るシンデレラの物語ですが、これから新たにチャレンジするとしたら、そのしたい夢を教えてください。

まだ多くを語れませんが、自分自身が精進することも当然ですが、次世代に渡せるバトンが作れたらと思っていて、現在その準備段階です。

・最後に、全ての「夢を追いかけている人」に、メッセージをお願いします。

夢の実現に壁はつきもの。難なく越えられる壁もあれば、分かれ道も現れる。立ち止まって思慮することも大切ですが、それ以上に進むこと、行動することが大切と思います。たとえ目標から逸れても、進んでいれば必ず次の扉が開いて、遠回りでも夢に繋がっていることもあります。全力で追いかけて、目の前に開いた扉に飛び込む覚悟が道を作ると思います。

木村昴(タウンクライヤー役)

・今回演じられた役柄について教えてください。

タウンクライヤーというキャラクターで、まさに今お城で起こっていることや、王子様がどういうことをしようとしているかなどをみんなに伝えるお触れ役のような役です!

・今回の役を演じる上で苦労された点や、演じられたシーンの中で視聴者の方々に観てほしいポイントを教えてください。

とにかくラップをしています! セリフはほんの一言ですが、それ以外はすべてラップ! そこに注目していただきたいです!

・演じられた役柄とご自身とで何か共通点はありますか?

ラップ好き

・本作でご自身が演じられた役のほかに、演じてみたい(気になった)役はありますか?

シンデレラ。とても美しく素敵なキャラクターですので、気になりました。

・本作は自分の夢をかなえるために一生懸命頑張るシンデレラの物語ですが、これから新たにチャレンジするとしたら、そのしたい夢を教えてください。

ハリウッドデビュー! 吹き替えされる側になってみたいです!

・最後に、全ての「夢を追いかけている人」に、メッセージをお願いします。

人生は夢を叶えるためにあると思っています! 夢を見るだけじゃつまらない。せっかくなら叶えるまで頑張ってみることこそが、生きる意味だと思って楽しく生きられたらいいですよね!