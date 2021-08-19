ÀÜ¼ï¸å¤Î·ò¹¯Èï³²¡¢½é¤ÎµßºÑÇ§Äê¡¡¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ç29¿Í
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î´¶À÷¾É¡¦Í½ËÉÀÜ¼ï¿³ººÊ¬²Ê²ñ¤Ï19Æü¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Èï³²¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¹¤ë°åÎÅ¼êÅö¤Î¿½ÀÁ¤ò½é¤á¤Æ¿³ºº¤·¡¢41¿ÍÃæ29¿Í¤ÎµßºÑ¤òÇ§¤á¤¿¡£12¿Í¤ÏÊÝÎ±¡£
¡¡Ê¬²Ê²ñ¤Ï¡¢¿½ÀÁÆâÍÆ¤¬Í½ËÉÀÜ¼ïË¡¤Ë´ð¤Å¤¯·ò¹¯Èï³²µßºÑÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤É¤¦¤«¤ò¿³µÄ¡£Ç§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤Î°åÎÅÈñ¤ä¡¢Æþ±¡¡¦ÄÌ±¡´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿°åÎÅ¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±Æü¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤òÄÌ¤¸¿³ºº¿½ÀÁ¤·¤¿10¡Á80Âå¤ÎÃË½÷41¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¡£Ç§Äê¤ÏÀÜ¼ï¸å¤Ë½Å¤¤¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤Î¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤¿20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷29¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á28¿Í¤Ï½÷À¡£