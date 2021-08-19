¡ãÅìµþ2020¡ä¥¹¥±¥Ü¡¼¡¦ËÙÊÆÍºÅÍ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÆüËÜ¡×»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤â¤¹¤«¤µ¤ºÈ¿±þ
¡¡Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¤¬19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÆüËÜ¡×¤ÈÆüËÜÂÚºßÃæ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Í§¿Í¤Ç¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡ËÙÊÆÍºÅÍ¤ÎÆüËÜÂÚºß»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ËÙÊÆ¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÆüËÜ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÂÚºß¤·¤¿Æü¡¹¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¼«¿È¤ÎÊ¢¶Ú¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤äÆá¿ÜÀî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÙÊÆ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¡¢Ê¸²½¡¢¿©¤ÙÊª¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Ï1ÈÖ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤±¤ÉÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¤³¦¤Î¿ÍÃ£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙÊÆ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ËÙÊÆ¤¯¤ó¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¤µ¤é¤ËÍ§¿Í¤ÎÆá¿ÜÀî¤â¡Ö¤æ¡¼¤Ô¤ç¤ó¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÙÊÆ¤Ï17Æü¤Ë¤âÆüËÜÂÚºßÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°úÍÑ¡§¡ÖËÙÊÆÍºÅÍ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yutohorigome¡Ë