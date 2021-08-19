¡Ö·Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤´¤á¤ó¡×µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢²ò»¶¸å½é¤ÎÆ°²è¤Ç¡È´¶¼Õ¤È¼Õºá¡É
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÜÇ÷ÇîÇ·¡¢²ò»¶¸å½é¤ÎÆ°²è¤Ç¡È´¶¼Õ¤È¼Õºá¡É
¡¡µÜÇ÷¤ÏTwitter¤Ç¡ØYouTube¤ò18Æü20»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡Ù¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å21»þÈ¾¤Ë±ä´ü¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸ø³«»þ´Ö¤Î1Ê¬Á°¤È¤Ê¤ë¡¢21»þ29Ê¬¤Ë¤ÏÆ°²è¤Î¸ø³«¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿19Æü¤Ëº£²ó¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÜÇ÷¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤·¤Ç¤«¤·¤¿¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ABEMA TV¤µ¤ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤µ¤ó¡¢µÈËÜ¶½¶È¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ·Ö¸¶¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´ÉôËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶À¾¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡¢ºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇYouTube¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶ÉËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ò»¶ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡ºÇ¸å¤Ë32Ç¯´ÖÁêÊý¤òÌ³¤á¤¿·Ö¸¶¤Ø¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¡¢Ã¯¤è¤ê¤â°ì½ï¤Ëµï¤Æ¤Æ¡¢°ìÈÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ö¸¶¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·Ö¤Á¤ã¤ó¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤´¤á¤ó¡£32Ç¯´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£