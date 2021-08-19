½©ÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤Ë¡Ö·ì¤òÎ®¤·¤¿¿Í¡×¡¡Ë¬Ìä¼Ô¤¬ÄÌÊó¡¡»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁÜºº
¡¡19Æü¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ»Ô¿·²°ËÄ®¤Î½»Âð¤òË¬¤ì¤¿½÷À¤«¤é¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½©ÅÄ¸©·Ù½©ÅÄÃæ±û½ð¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×»àË´±à»ù¤ÎÊì¥³¥á¥ó¥È¸øÉ½
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¤³¤Î½»Âð¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¡£¼«ÂðÆâ¤Ç¼ó¤Ê¤É¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±µï¤¹¤ë40Âå¤ÎÂ©»Ò¤â¼«Âð¤ÇÉé½ý¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï½©ÅÄ»ÔÃæ¿´Éô¤«¤éÆîÀ¾¤ËÌó2¥¥íÎ¥¤ì¤¿½»ÂðÃÏ¡£¶á¤¯¤Î½»Ì±¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤Ç½é¤á¤Æ¡£¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¡ÚÃö¿¹ËüÎ¤²Æ¡¢¹âÌîÍµ»Î¡Û