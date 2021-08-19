¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÈÄ«²¬¡ÉÀ¾Åç½¨½Ó¤È¡È¹Ì¼£¡ÉÆâÌîÀ»ÍÛ¤Ä¤¤¤ËÂÐÌÌ¡¡¥Í¥Ã¥È´¿´î¡Ö¿À²ó¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè14½µ¡ÖÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡ÊÂè69²ó¡Ë¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä«²¬¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤È¹Ì¼£¡ÊÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ë¤¬½éÂÐÌÌ¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿2¿Í¤¬¤Ä¤¤¤Ë¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²ó¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤Ä«²¬¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤È¹Ì¼£¡ÊÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ë¤Î½éÂÐÌÌ¥·¡¼¥ó
¡¡¥«¥¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ì¼£¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÉ´²»¡ÊÀ¶¸¶¡Ë¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó²ñ¼Ò¥¦¥§¥¶¡¼¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¤òË¬¤ì¤ë¡£¹Ì¼£¤¬1³¬¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡³£¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÄ«²¬¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¡£µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«²¬¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»×¤ï¤º¿§¤á¤Î©¤Ä¹Ì¼£¡£1¿Í¤Çµ¡³£¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÄ«²¬¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡ÖÉã¤Ç¤¹¡Ä±Ê±ºÉ´²»¤Î¡Ä¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£Ä«²¬¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤¨¡ª¡¡¤¨¡ª¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Îºî¼Ô¡¢°ÂÃ£Æà½ï»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥í¤µ¤ó¤È¥±¥ó¥¸¤ò±é¤¸¤¿À¾Åç¤ÈÆâÌî¤¬Æ±¤¸²èÌÌ¤ÎÃæ¤ÇÊÂ¤Ö¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ªwww¡×¡Ö¤´ÂÐÌÌ¤Ã¤Ã¡ª¡ª¡×¡ÖÆ±¤¸²èÌÌ¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹Ì¼£¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Ã¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Í¡¼¤Ã¤Ä¡¼¤«¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢Ä«²¬¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¡¼¤Ç¤·¤ç¡£¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¶«¤ÖÄ«¡×¡ÖÁ°À¤¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤Î¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ä«²¬¤È¹Ì¼£¤Ï¡¢¸Î¾ã¤·¤¿µ¡³£¤ò½¤Íý¤·¤Ê¤¬¤é2¿Í¤¤ê¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¡£Ä«²¬¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¸å²ù¤äÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹Ì¼£¤ÏÉ´²»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤«Ê¬¤«¤ó¤Í¡¼À¤¤ÎÃæ¤À¡£¤â¤¦¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Í¡¼¡£¤¿¤À¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡Ä²¶¤Ï¿®¤¸¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡£Ä«²¬¤È¹Ì¼£¤Î»×¤¤¤¬À¾Åç¤ÈÆâÌî¤ÎÇ®±é¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤ï¤ëÅ¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤é¹æµã¡×¡ÖÆó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤ó¤Êµã¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ä¡Öº£Æü¤Ï¿À²ó¤Ê¤Î¤Ç¤Ï!?¡×¡Ö¿À²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ÄÄ«¤«¤é¶»Ç®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°úÍÑ¡§¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ê@tx_nanitabe¡Ë