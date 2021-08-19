¡ãÅìµþ2020¡ä½ÀÆ»¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡¢¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¥¿¥«¥È¥·¡¦¥¿¥«¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¡¦ÃË»Ò½ÀÆ»100kgµé¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥óÁª¼ê¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¥¿¥«¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²ñ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·»Äï¤ß¤¿¤¤¡ª ¥¿¥«¤È¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ª¡ª»÷¤Æ¤ë»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Áá10Ç¯¡ª¥¿¥«¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¿¥«¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¥¿¥«¤¬ÃåÍÑ¡¢¼«¿È¤¬º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï8·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË19»þ¡Ë¤Ç¥¿¥«¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ô·»Äï¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²ñ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿À¼¤¬Â³½Ð¡£¡ÖÊüÁ÷³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¹ðÃÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£°úÍÑ¡§¡Ö¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷aaron_wolf0225¡Ë