¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¤Î¿·¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¤«¤éËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡ª

2007年から2012年まで放送され、日本でも一大ブームを巻き起こした『ゴシップガール』。そのリブート版となる新『ゴシップガール』がついに明日8月20日(金)からU-NEXTにて日本初配信される。このたび配信に先駆け、本予告映像が解禁された。

世界中のファン待望の新『ゴシップガール』は、オリジナルのDNAを引き継ぎながらも、キャストを大胆に刷新。よりスキャンダラスに、よりファッショナブルに新しく生まれ変わって戻ってきた。今回、配信に先駆け、華やかなニューヨークを舞台にZ世代セレブの中で巻き起こる波乱を予感させる予告映像が公開された。



<ストーリー>

NY、アッパー・イースト・サイド。人気インスタグラマーのジュリアンを中心とした7人グループがコンスタンス・ビラード学園のヒエラルキートップに君臨していた。新学期、奨学金を得て転校してきたゾヤをパーティに招待し、困惑する仲間を無視して仲間に招き入れようとするジュリアン。そこに突如開設された謎のInstagramアカウント「ゴシップガール」が、彼らの隠された秘密を次々と投稿し始める。エリート学生たちのスキャンダラスな私生活が暴露され、愛憎劇が繰り広げられ――。

オリジナル版の登場人物でリブート版への復帰が決定しているのが、"ゴシップガール"として毎回ナレーションを担当していたクリステン・ベル(『グッド・プレイス』)。オリジナル版には基本的に声のみの参加だったクリステンが、ただ一人同じキャラクターとしてカムバックする。

新キャストは、ホイットニー・ピーク(『モリーズ・ゲーム』)、トーマス・ドハティ(『ディセンダント』『グッド・ワイフ』)エバン・モックら。

新『ゴシップガール』は明日8月20日(金)0時よりU-NEXTにて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)

『ゴシップガール』は8月20日(金)より U-NEXTにて見放題で独占配信©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.