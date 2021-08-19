¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Ù¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡õ¥í¡¼¥é¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«
¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âç½¸·ë¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥Ç¥£¡¼±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡Ù¡Ê8·î27Æü¸ø³«¡Ë¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤È¥í¡¼¥é¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤¬¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¥¹¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤È¡È¥Ð¥¹¥±¤Î¿ÀÍÍ¡É¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬¶¦±é¤·¤¿¡ØSPACE JAM¡¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥à¡Ù¤Î¥ê¥Ö¡¼¥Èºî¡£NBA»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤Î¹â¤¤¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤¬¼ç±é¤·¡¢¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡¢¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥º¡¢¥Ð¥Ã¥°¥¹¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ï¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥È¥ë¤òÉÁ¤¯¡£¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ë¥ï¥ó¥À¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥ó¡¦¥Á¡¼¥É¥ë¤é¤¬¶¦±é¤·¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ë¥³¥à¡¦D¡¦¥ê¡¼¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê¡Ê¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤¬°ÎÂç¤Ê¥¢¥Þ¥¾¥óÀï»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä©¤ó¤À¡È¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¶¥µ»¤Ë¡¢Èþ¤·¤µ¤È¸¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥í¡¼¥é¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤¬¡¢¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯Ä©¤à¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¡£¥Ð¥Ã¥°¥¹¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤È¥ì¥Ö¥í¥ó¤â±þ±çÀÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥°¥¹¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤¬¤Ï¤ê¤¤Ã¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥é¡¦¥Ð¥Ë¡¼¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¡¼¥°¥é¡¼¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂ¨·è¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤È¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Èà½÷¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÎÀ¼¤Ç¥í¡¼¥é¤òÀ¸¤À¸¤¤È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢À¼Í¥¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¤È¤Ï°ã¤¤¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ê¤¯´é¤äÂÎ¤ò»È¤ï¤º±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é´ÆÆÄ¤äÂ¾¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤º¤Ë²È¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤è¡£Éô²°Ãå¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¹â¶¶Íýµ×¡Ë