ロックスミス・アニメーション初の劇場長編アニメーション映画『ロン 僕のポンコツ・ボット』(10月22日公開)より、ポンコツBボットのロンと少年・バーニーの愛くるしい場面写真が公開された。

本作に登場するBボットとは、ネット、写真、通話、テレビ、ゲーム、音楽などあらゆるデジタル機能に加えて、持ち主にピッタリな友達も見つけ出してくれる最新式のロボット型デバイスのこと。誰もがそんなBボットと暮らしている世界を舞台に、友達のいないバーニーと不良品のBボットのロンが出会い、本当の友情を探し出す姿を描く。

公開された場面写真には、「How to be my friend (ぼくの友達になる方法)」と書かれたボードを前に、バーニーがロンに友達の作り方を教えている場面が切り取られている。そのほか、一緒に草むらに寝転んだり、ハイタッチしたりと、ロンとバーニーが友情を育む様子を見ることができる。(今井優)